UniCredit увеличивает долю в греческом Alpha Bank до 20%
Итальянский банк UniCredit объявил о повышении своей доли в греческом Alpha Bank до примерно 20%, укрепив свои позиции на рынке Юго-Восточной Европы. Сделка должна завершиться до конца 2025 г., сообщает Bloomberg.
UniCredit выкупает акции у Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) – государственного фонда, созданного после кризиса 2008 г. Доля итальянского банка вырастет с 9 до 20%.
Стратегической целью UniCredit является экспансия в Греции, где Alpha Bank занимает второе место по активам с долей 18% в кредитном рынке. Банк также предоставляет доступ к рынкам Юго-Восточной Европы через филиалы в Болгарии, Румынии и на Кипре.
После объявления о сделке акции Alpha Bank выросли на 7%. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют рост прибыли UniCredit в Греции на 12% к 2026 г. Однако существуют риски, связанные с высоким государственным долгом Греции (170% ВВП), который может ограничить рост. Кроме того, усиление конкуренции со стороны National Bank of Greece создает дополнительные сложности.