UniCredit увеличивает долю в греческом Alpha Bank до 20%

После объявления о сделке акции Alpha Bank выросли на 7%. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют рост прибыли UniCredit в Греции на 12% к 2026 г. Однако существуют риски, связанные с высоким государственным долгом Греции (170% ВВП), который может ограничить рост. Кроме того, усиление конкуренции со стороны National Bank of Greece создает дополнительные сложности.