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UniCredit увеличивает долю в греческом Alpha Bank до 20%

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Итальянский банк UniCredit объявил о повышении своей доли в греческом Alpha Bank до примерно 20%, укрепив свои позиции на рынке Юго-Восточной Европы. Сделка должна завершиться до конца 2025 г., сообщает Bloomberg.

UniCredit выкупает акции у Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) – государственного фонда, созданного после кризиса 2008 г. Доля итальянского банка вырастет с 9 до 20%.

Стратегической целью UniCredit является экспансия в Греции, где Alpha Bank занимает второе место по активам с долей 18% в кредитном рынке. Банк также предоставляет доступ к рынкам Юго-Восточной Европы через филиалы в Болгарии, Румынии и на Кипре.

После объявления о сделке акции Alpha Bank выросли на 7%. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют рост прибыли UniCredit в Греции на 12% к 2026 г. Однако существуют риски, связанные с высоким государственным долгом Греции (170% ВВП), который может ограничить рост. Кроме того, усиление конкуренции со стороны National Bank of Greece создает дополнительные сложности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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