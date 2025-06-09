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ВТБ может сократить выдачу ипотеки с господдержкой

Ведомости

Льготная ипотека с господдержкой остается низкорентабельной для банков, поэтому ВТБ планирует сократить объем ее выдачи, сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» кредитора Сергей Бабин.

«Такие меры рассматриваются, потому что у нас в мае объем сделок вырос на 50%», – отметил он. По данным Бабина, решение будет принято в течение июня.

Он также сообщил, что в мае только 5% из всех ипотечных кредитов было выдано по рыночным ставкам, 82% заняла семейная ипотека, доля в общем количестве сделок IT-, дальневосточной и арктической ипотеки – 11%.

«Если сейчас господдержка находится в слабоположительной зоне с низкой рентабельностью, то в случае непродления этой меры далее она снова уходит в отрицательную зону. Это вынудит банки ограничивать объемы кредитования», – рассказ Бабин, имея в виду возможную отмену повышенного возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам, которое действует до 6 августа.

ВТБ с 12 мая отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки с государственной поддержкой. Это решение, по данным пресс-службы, было направлено на реализацию поручения президента, связанного с повышением доступности жилья для семей. При этом остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, остались без изменений. Бабин указал, что после решения об отмене комиссий ипотека стала менее рентабельной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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