ВТБ может сократить выдачу ипотеки с господдержкой
Льготная ипотека с господдержкой остается низкорентабельной для банков, поэтому ВТБ планирует сократить объем ее выдачи, сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» кредитора Сергей Бабин.
«Такие меры рассматриваются, потому что у нас в мае объем сделок вырос на 50%», – отметил он. По данным Бабина, решение будет принято в течение июня.
Он также сообщил, что в мае только 5% из всех ипотечных кредитов было выдано по рыночным ставкам, 82% заняла семейная ипотека, доля в общем количестве сделок IT-, дальневосточной и арктической ипотеки – 11%.
«Если сейчас господдержка находится в слабоположительной зоне с низкой рентабельностью, то в случае непродления этой меры далее она снова уходит в отрицательную зону. Это вынудит банки ограничивать объемы кредитования», – рассказ Бабин, имея в виду возможную отмену повышенного возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам, которое действует до 6 августа.
ВТБ с 12 мая отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки с государственной поддержкой. Это решение, по данным пресс-службы, было направлено на реализацию поручения президента, связанного с повышением доступности жилья для семей. При этом остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, остались без изменений. Бабин указал, что после решения об отмене комиссий ипотека стала менее рентабельной.