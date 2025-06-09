ВТБ может сократить выдачу ипотеки с господдержкой

ВТБ с 12 мая отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки с государственной поддержкой. Это решение, по данным пресс-службы, было направлено на реализацию поручения президента, связанного с повышением доступности жилья для семей. При этом остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, остались без изменений. Бабин указал, что после решения об отмене комиссий ипотека стала менее рентабельной.