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ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Ведомости

С 12 мая ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки с государственной поддержкой. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке рассказали, что это решение направлено на реализацию поручения президента, связанного с повышением доступности жилья для семей. При этом остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, остаются без изменений.

«Для стабильных и равномерных выдач льготной ипотеки необходима единая и прозрачная система для всего рынка», – пояснили в ВТБ, призвав другие банки последовать их примеру.

До этого ВТБ предложил комплекс мер для поддержания объемов выдачи льготной ипотеки после отмены обязательных комиссий. Среди них: увеличение размера субсидии для банков по всем льготным программам, авансирование этих субсидий, а также отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач и роспуск ранее созданного макропруденциального буфера. В банке ожидают, что эти предложения будут учтены при принятии окончательных решений регулятором и правительством

По итогам первых четырех месяцев 2025 г. доля ипотеки с господдержкой в общем объеме жилищных кредитов ВТБ составила почти 95%.

12 мая сообщалось, что Сбербанк тоже отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке на «Домклик». Правда, там новые условия начнут действовать с 13 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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