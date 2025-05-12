ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

До этого ВТБ предложил комплекс мер для поддержания объемов выдачи льготной ипотеки после отмены обязательных комиссий. Среди них: увеличение размера субсидии для банков по всем льготным программам, авансирование этих субсидий, а также отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач и роспуск ранее созданного макропруденциального буфера. В банке ожидают, что эти предложения будут учтены при принятии окончательных решений регулятором и правительством