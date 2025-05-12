ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке
С 12 мая ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки с государственной поддержкой. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В банке рассказали, что это решение направлено на реализацию поручения президента, связанного с повышением доступности жилья для семей. При этом остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, остаются без изменений.
«Для стабильных и равномерных выдач льготной ипотеки необходима единая и прозрачная система для всего рынка», – пояснили в ВТБ, призвав другие банки последовать их примеру.
До этого ВТБ предложил комплекс мер для поддержания объемов выдачи льготной ипотеки после отмены обязательных комиссий. Среди них: увеличение размера субсидии для банков по всем льготным программам, авансирование этих субсидий, а также отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач и роспуск ранее созданного макропруденциального буфера. В банке ожидают, что эти предложения будут учтены при принятии окончательных решений регулятором и правительством
По итогам первых четырех месяцев 2025 г. доля ипотеки с господдержкой в общем объеме жилищных кредитов ВТБ составила почти 95%.