Горелкин сообщил о подготовке проекта о конфискации незаконно добытой крипты
Законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты разрабатывается. Об этом сообщил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.
«Уже не раз говорилось, что основную нагрузку на энергосистему создают именно нелегальные криптофермы, и существующие механизмы запрета майнинга в тех или иных территориях мало помогают в борьбе с ними», – написал он в Telegram.
По словам депутата, нынешние меры «бьют по белым майнерам». Внесение инициативы по расширению правовых норм будет в «в помощь» силовикам, отметил Горелкин. Он уточнил, что соответствующий законопроект еще готовится к внесению в Госдуму.
В мае стало известно, что Минюст разработал законопроект, в рамках которого цифровую валюту отнесут к имуществу – это позволит совершать ее арест и конфискацию.
«Ведомости» отмечали, что сейчас в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах (УК и УПК) статус цифровой валюты не закреплен: это осложняет расследование уголовных дел в части обеспечения имущественных требований по ним. В середине апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о закреплении в УК и УПК понятия «цифровая валюта».