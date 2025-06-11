Горелкин сообщил о подготовке проекта о конфискации незаконно добытой крипты

«Ведомости» отмечали, что сейчас в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах (УК и УПК) статус цифровой валюты не закреплен: это осложняет расследование уголовных дел в части обеспечения имущественных требований по ним. В середине апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о закреплении в УК и УПК понятия «цифровая валюта».