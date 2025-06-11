Банк России предупредил о схемах с использованием нелегальных платежей

В случае покупки в нелегальном криптообменнике появляется риск того, что организатор расчетов подберет аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. После этого криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца, а гражданин «рискует стать участником финансирования преступной деятельности».