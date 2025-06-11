Банк России предупредил о схемах с использованием нелегальных платежей
Специалисты выявили мошенническую схему в онлайн-казино, при которой граждане могут стать участниками расчетов с преступниками. Об этом заявили в Банке России.
«Для маскировки нелегальных платежей организаторы напрямую сводят для расчетов граждан – потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности. Это значит, что человек может по незнанию оказаться участником расчетов с преступникам», – говорится в сообщении.
Такая схема может использоваться в онлайн-казино, криптообменниках и на других нелегальных интернет-площадках.
Например, при выводе средств на карту из нелегального онлайн-казино есть вероятность, что номер карты потребителя могут передать покупателям наркотиков. После этого перевод средств игроку напрямую могут начать делать покупатели запрещенных веществ.
В случае покупки в нелегальном криптообменнике появляется риск того, что организатор расчетов подберет аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. После этого криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца, а гражданин «рискует стать участником финансирования преступной деятельности».
ЦБ рекомендовал не пользоваться услугами нелегальных площадок.
4 июня «Ведомости» писали, что в ЦБ выявили похожую мошенническую схему, при которой онлайн-казино и пирамиды проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Технические компании – это юрлицо или ИП, у которого отсутствуют признаки ведения реальной хозяйственной деятельности, специально созданное (зарегистрированное) либо приобретенное для проведения подозрительных операций.