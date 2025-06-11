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Банк России предупредил о схемах с использованием нелегальных платежей

Ведомости

Специалисты выявили мошенническую схему в онлайн-казино, при которой граждане могут стать участниками расчетов с преступниками. Об этом заявили в Банке России.

«Для маскировки нелегальных платежей организаторы напрямую сводят для расчетов граждан – потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности. Это значит, что человек может по незнанию оказаться участником расчетов с преступникам», – говорится в сообщении.

Такая схема может использоваться в онлайн-казино, криптообменниках и на других нелегальных интернет-площадках.

Например, при выводе средств на карту из нелегального онлайн-казино есть вероятность, что номер карты потребителя могут передать покупателям наркотиков. После этого перевод средств игроку напрямую могут начать делать покупатели запрещенных веществ.

В случае покупки в нелегальном криптообменнике появляется риск того, что организатор расчетов подберет аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. После этого криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца, а гражданин «рискует стать участником финансирования преступной деятельности».

ЦБ рекомендовал не пользоваться услугами нелегальных площадок.

4 июня «Ведомости» писали, что в ЦБ выявили похожую мошенническую схему, при которой онлайн-казино и пирамиды проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Технические компании – это юрлицо или ИП, у которого отсутствуют признаки ведения реальной хозяйственной деятельности, специально созданное (зарегистрированное) либо приобретенное для проведения подозрительных операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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