«Сбер» выдал 8 млрд рублей по программе семейной ипотеки на вторичное жилье

Объемы льготной ипотеки демонстрировали рост с начала года: в январе они превысили 53 млрд руб., в феврале увеличились вдвое – до 107 млрд руб., а в марте – почти втрое, достигнув 149,5 млрд руб. Пик пришелся на май, когда было выдано 164 млрд руб., что на 3,5% больше, чем в апреле.