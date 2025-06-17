«Сбер» выдал 8 млрд рублей по программе семейной ипотеки на вторичное жилье
Сбербанк выдал около 8 млрд руб. по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье» за апрель и май 2025 г. Это составляет примерно 3% от общего объема выдач по семейной ипотеке за указанный период. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Программа является адресной и доступна только в определенных городах. Она была запущена специально для жителей населенных пунктов, где строительство новостроек пока не ведется, чтобы они могли воспользоваться льготами и улучшить жилищные условия.
Средний размер кредита по программе составил 3,1 млн руб., а средний срок кредитования – около 25 лет. Лидером по доле выдач стал Тюменский регион (11,5%), второе место занял Краснодарский край (10,7%), а третью позицию – Башкирия (9,8%).
Всего за первые пять месяцев 2025 г. Сбербанк выдал 632 млрд руб. в рамках льготного ипотечного кредитования. Это на 2% больше показателя за аналогичный период 2024 г., но на 3% ниже, чем в 2023 г.
Объемы льготной ипотеки демонстрировали рост с начала года: в январе они превысили 53 млрд руб., в феврале увеличились вдвое – до 107 млрд руб., а в марте – почти втрое, достигнув 149,5 млрд руб. Пик пришелся на май, когда было выдано 164 млрд руб., что на 3,5% больше, чем в апреле.
10 июня «Домклик» сообщал, что объем выданной ипотеки в мае превысил 190 млрд руб. При этом доля новостроек сократилась до 71,2%.