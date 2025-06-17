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«Сбер» выдал 8 млрд рублей по программе семейной ипотеки на вторичное жилье

Ведомости

Сбербанк выдал около 8 млрд руб. по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье» за апрель и май 2025 г. Это составляет примерно 3% от общего объема выдач по семейной ипотеке за указанный период. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Программа является адресной и доступна только в определенных городах. Она была запущена специально для жителей населенных пунктов, где строительство новостроек пока не ведется, чтобы они могли воспользоваться льготами и улучшить жилищные условия.

Средний размер кредита по программе составил 3,1 млн руб., а средний срок кредитования – около 25 лет. Лидером по доле выдач стал Тюменский регион (11,5%), второе место занял Краснодарский край (10,7%), а третью позицию – Башкирия (9,8%).

Всего за первые пять месяцев 2025 г. Сбербанк выдал 632 млрд руб. в рамках льготного ипотечного кредитования. Это на 2% больше показателя за аналогичный период 2024 г., но на 3% ниже, чем в 2023 г.

Объемы льготной ипотеки демонстрировали рост с начала года: в январе они превысили 53 млрд руб., в феврале увеличились вдвое – до 107 млрд руб., а в марте – почти втрое, достигнув 149,5 млрд руб. Пик пришелся на май, когда было выдано 164 млрд руб., что на 3,5% больше, чем в апреле.

10 июня «Домклик» сообщал, что объем выданной ипотеки в мае превысил 190 млрд руб. При этом доля новостроек сократилась до 71,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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