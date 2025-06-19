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Минфин намерен упростить открытие счетов по программе долгосрочных сбережений

Ведомости

Минфин России намерен упростить процедуру открытия счетов по программе долгосрочных сбережений (ПДС), чтобы сделать ее удобной для молодежи. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его мнению, нынешняя молодежь привыкла к «понятным правилам игры». Поэтому Минфин будет делать негосударственный пенсионный фонд (НПФ) более доступным в использовании. По словам замминистра, упрощение клиентского пути при открытии счетов является приоритетной задачей. Чебесков подчеркнул, что работа будет вестись в том числе над повышением доступности негосударственных пенсионных фондов, участвующих в программе.

В I квартале 2025 г. объем взносов по ПДС сократился в 1,6 раза, достигнув 39,2 млрд руб. В то же время количество участников программы значительно выросло – в 1,5 раза, достигнув 3,9 млн человек.

18 марта глава Минфина Антон Силуанов призвал бизнес активнее подключать сотрудников к ПДС вместо повышения зарплат. Он подчеркнул, что использование программы позволит возвращать деньги, направленные в систему, обратно в экономику через инвестиции пенсионных фондов. По мнению Силуанова, вовлечение компании в программу повысит ее привлекательность и окажет положительное влияние на решение кадровых вопросов в бизнесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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