Минфин намерен упростить открытие счетов по программе долгосрочных сбережений

По его мнению, нынешняя молодежь привыкла к «понятным правилам игры». Поэтому Минфин будет делать негосударственный пенсионный фонд (НПФ) более доступным в использовании. По словам замминистра, упрощение клиентского пути при открытии счетов является приоритетной задачей. Чебесков подчеркнул, что работа будет вестись в том числе над повышением доступности негосударственных пенсионных фондов, участвующих в программе.