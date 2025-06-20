Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки

Ведомости

ВТБ снизил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки с 20 июня. Максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта, говорится в сообщении финансовой организации.

Согласно новым условиям (с учетом суммы дисконтов), процент по рыночной ипотеке составляет от 25,3% на покупку квартир и апартаментов и от 25,9% – на ИЖС. Что касается «комбо-ипотеки», то ставка начинается от 6,97% в сочетании с «семейной» госпрограммой и от 7,03% – с IT-ипотекой.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов сообщил в рамках ПМЭФа-2025, что в скором времени банк также намерен пересмотреть условия по потребительским и автокредитам. По его словам, минимальные ставки действительны при оформлении комплексного страхования. Банк ожидает постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, отметил он.

«Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты», – сказал Пахомов.

ВТБ прогнозирует, что по итогам января-июня 2025 г. общерыночные выдачи ипотеки достигнут примерно 1,5 трлн руб.

9 июня начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин сообщал, что финорганизация рассматривает сокращение объема выдачи льготной ипотеки с господдержкой, так как она остается низкорентабельной для банков. По его словам, в мае по рыночным ставкам было выдано только 5% из всех ипотечных кредитов. 82% заняла семейная ипотека, доля в общем количестве сделок IT-, дальневосточной и арктической ипотеки – 11%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных