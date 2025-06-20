ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки

Согласно новым условиям (с учетом суммы дисконтов), процент по рыночной ипотеке составляет от 25,3% на покупку квартир и апартаментов и от 25,9% – на ИЖС. Что касается «комбо-ипотеки», то ставка начинается от 6,97% в сочетании с «семейной» госпрограммой и от 7,03% – с IT-ипотекой.