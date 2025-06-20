ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки
ВТБ снизил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки с 20 июня. Максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта, говорится в сообщении финансовой организации.
Согласно новым условиям (с учетом суммы дисконтов), процент по рыночной ипотеке составляет от 25,3% на покупку квартир и апартаментов и от 25,9% – на ИЖС. Что касается «комбо-ипотеки», то ставка начинается от 6,97% в сочетании с «семейной» госпрограммой и от 7,03% – с IT-ипотекой.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов сообщил в рамках ПМЭФа-2025, что в скором времени банк также намерен пересмотреть условия по потребительским и автокредитам. По его словам, минимальные ставки действительны при оформлении комплексного страхования. Банк ожидает постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, отметил он.
«Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты», – сказал Пахомов.
ВТБ прогнозирует, что по итогам января-июня 2025 г. общерыночные выдачи ипотеки достигнут примерно 1,5 трлн руб.
9 июня начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин сообщал, что финорганизация рассматривает сокращение объема выдачи льготной ипотеки с господдержкой, так как она остается низкорентабельной для банков. По его словам, в мае по рыночным ставкам было выдано только 5% из всех ипотечных кредитов. 82% заняла семейная ипотека, доля в общем количестве сделок IT-, дальневосточной и арктической ипотеки – 11%.