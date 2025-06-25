ЦБ предложил перенести массовое внедрение цифрового рубля

С этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн руб. Банки с универсальной лицензией, а также их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн руб. смогут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 г. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн руб. в год – до 1 сентября 2028 г. При этом обязанность не распространится на торговые точки, у которых выручка составляет менее 5 млн за год.