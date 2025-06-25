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ЦБ предложил перенести массовое внедрение цифрового рубля

Предложения по изменению соответствующего проекта закона Банк России направил в Госдуму
Ведомости

Банк России предложил массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 г., говорится на сайте ЦБ.

Переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно. С указанной даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам доступ к операциям с цифровой валютой. Предложения по изменению соответствующего проекта закона Банк России направил в Госдуму.

С этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн руб. Банки с универсальной лицензией, а также их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн руб. смогут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 г. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн руб. в год – до 1 сентября 2028 г. При этом обязанность не распространится на торговые точки, у которых выручка составляет менее 5 млн за год.

На сайте ЦБ уточнили, что оплата цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Универсальный QR-код уже доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через Систему быстрых платежей (СБП).

Цифровой рубль – это третья форма рубля, которую планирует выпустить Банк России в дополнение к наличной (банкноты и монеты) и безналичной (деньги на счетах в банках) формам. Цифровой рубль – такая же национальная денежная единица, как наличный и безналичный рубль, поэтому все эти три формы будут эквивалентны друг другу.

В то же время цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования, поэтому в цифровых рублях нельзя будет взять кредит или открыть депозит. При этом предполагается, что цифровой рубль будет освобожден от банковских ограничений в виде комиссий и лимитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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