ЦБ предложил перенести массовое внедрение цифрового рубля

ЦБ предложил перенести массовое внедрение цифрового рубляПредложения по изменению соответствующего проекта закона Банк России направил в Госдуму
Банк России предложил массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 г., говорится на сайте ЦБ.
Переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно. С указанной даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам доступ к операциям с цифровой валютой. Предложения по изменению соответствующего проекта закона Банк России направил в Госдуму.
С этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн руб. Банки с универсальной лицензией, а также их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн руб. смогут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 г. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн руб. в год – до 1 сентября 2028 г. При этом обязанность не распространится на торговые точки, у которых выручка составляет менее 5 млн за год.
На сайте ЦБ уточнили, что оплата цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Универсальный QR-код уже доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через Систему быстрых платежей (СБП).
Цифровой рубль – это третья форма рубля, которую планирует выпустить Банк России в дополнение к наличной (банкноты и монеты) и безналичной (деньги на счетах в банках) формам. Цифровой рубль – такая же национальная денежная единица, как наличный и безналичный рубль, поэтому все эти три формы будут эквивалентны друг другу.
В то же время цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования, поэтому в цифровых рублях нельзя будет взять кредит или открыть депозит. При этом предполагается, что цифровой рубль будет освобожден от банковских ограничений в виде комиссий и лимитов.