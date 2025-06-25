Путин продлил до октября разрешение на оплату газа в рублях через любые банки РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 1 октября 2025 г. разрешения, позволяющего зарубежным покупателям оплачивать поставки российского газа в рублях не только через Газпромбанк, но и через иные российские банки. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Предыдущее постановление, регулирующее порядок оплаты экспорта газа, действовало с конца марта и должно было утратить силу 1 июля.
Изначально такое решение было принято на фоне введенных США санкций против Газпромбанка. Это создало дополнительные сложности для иностранных клиентов. Ранее иностранные покупатели могли конвертировать валюту в рубли через различные российские банки, однако затем они были обязаны переводить эти средства на счета поставщиков газа исключительно в Газпромбанке.
5 декабря 2024 г. Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. Согласно его указу, Газпромбанк будет открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.