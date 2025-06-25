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Путин продлил до октября разрешение на оплату газа в рублях через любые банки РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 1 октября 2025 г. разрешения, позволяющего зарубежным покупателям оплачивать поставки российского газа в рублях не только через Газпромбанк, но и через иные российские банки. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Предыдущее постановление, регулирующее порядок оплаты экспорта газа, действовало с конца марта и должно было утратить силу 1 июля.

Изначально такое решение было принято на фоне введенных США санкций против Газпромбанка. Это создало дополнительные сложности для иностранных клиентов. Ранее иностранные покупатели могли конвертировать валюту в рубли через различные российские банки, однако затем они были обязаны переводить эти средства на счета поставщиков газа исключительно в Газпромбанке.

5 декабря 2024 г. Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. Согласно его указу, Газпромбанк будет открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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