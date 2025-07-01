«Финуслуги» отметили падение средней ставки по вкладам ниже 18%
Средняя ставка по полугодовому вкладу в крупнейших банках опустилась ниже 18%. Об этом сообщили «Финуслуги» со ссылкой на данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом по депозитным продуктам в топ-20 банков.
К началу июля средний уровень ставки отмечен в 17,96% годовых – минимум с сентября 2024 г. При этом средняя ставка по депозиту со сроком на три месяца составляет в топ-20 банков 18,66%, по годовому вкладу – 17,07%.
За июнь 2025 г. доходность депозитов снизилась во всех банках из топ-20. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 упала на 1,01 п. п., по полугодовому – на 1,36 п. п., по годовому – на 1,51 п. п.
«Всего за этот год сильнее снизилась средняя ставка по полугодовым вкладам — на 3,93 п. п., по годовому депозиту – на 3,88 п. п., а по трехмесячному вкладу снижение составило 2,87 п. п. с начала 2025-го», – говорится в сообщении.
Максимальная ставка по состоянию на 1 июля составляет 20,5% на три месяца. По полугодовому вкладу максимальная ставка в топ-20 составляет 19%, по годовому – 19,5%. Минимальные ставки составляют 17%, 16,33% и 14,68% соответственно.
В июне ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п. п. – с 21 до 20%. Тогда рассматривались такие исходы, как сохранение показателя на уровне 21%, а также снижение ставки на 50 или 100 базисных пунктов (б. п.). 30 июня зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что по итогам июльского заседания ключевая ставка может снизиться более чем на 1 п. п.