«Финуслуги» отметили падение средней ставки по вкладам ниже 18%

В июне ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п. п. – с 21 до 20%. Тогда рассматривались такие исходы, как сохранение показателя на уровне 21%, а также снижение ставки на 50 или 100 базисных пунктов (б. п.). 30 июня зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что по итогам июльского заседания ключевая ставка может снизиться более чем на 1 п. п.