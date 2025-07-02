Банк России незначительно повысил курс доллара на 3 июля
Банк России повысил курс доллара на 3 июля на 0,24 руб. до 78,65 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс евро тем временем спустился на 0,07 руб. до 92,68 руб. Юань же вырос на 0,01 руб. до 10,95 руб.
С декабря 2024 г. Банк России рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это нововведение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.