ВТБ прогнозирует снижение прибыли банков на 10% в 2025 году
Прибыль российских банков в текущем году может быть на 10% меньше по сравнению с 2024 г. Об этом заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
«Считаю, что 2025 г. будет "серебряным" годом для прибыльности банковского сектора, уверенное второе место, то есть примерно на 10% меньше, чем 3,8 трлн [руб.] прошлого года», – сказал он.
Пьянов при этом отметил, что снижение ключевой ставки может пойти быстрее, чем оценки консервативных аналитиков, что может дать дополнительный стимул для улучшения прибыльности сектора: «Поэтому, в принципе, может оказаться так, что не только 10%, но и меньше дельта будет между 2025 и 2024 гг.».
Как заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале, чистая прибыль банков РФ по итогам 2025 г. может достичь 3,5 трлн руб. По прогнозу регулятора, кредит экономике вырастет в 2025 г. в диапазоне от 6 до 11%. 11 июня ЦБ сохранил прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 г. в диапазоне 3–3,5 трлн руб.
Согласно статистике ЦБ, совокупная чистая прибыль банковского сектора составила 296 млрд руб. в мае 2025 г. Это на 13% выше результата апреля, когда прибыль составила 261 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) выросла до 18,9 с 16,9%.