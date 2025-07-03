ВТБ прогнозирует снижение прибыли банков на 10% в 2025 году

Пьянов при этом отметил, что снижение ключевой ставки может пойти быстрее, чем оценки консервативных аналитиков, что может дать дополнительный стимул для улучшения прибыльности сектора: «Поэтому, в принципе, может оказаться так, что не только 10%, но и меньше дельта будет между 2025 и 2024 гг.».