Мосбиржа расширила список иностранных акций на внебиржевых торгах
С 28 июля на Московской бирже станут доступны для внебиржевых сделок с центральным контрагентом еще 552 иностранные ценные бумаги, сообщается на сайте площадки.
Как уточнили на бирже, в перечень доступных активов войдут акции таких компаний, как Warner Bros. Discovery, Morgan Stanley и The New York Times.
«Это расширит возможности квалифицированных инвесторов по операциям с иностранными ценными бумагами, учитываемыми в НРД», – отмечается в сообщении.
Платформа для внебиржевых операций с акциями через центрального контрагента была запущена в апреле 2023 г. Торговый день длится с 6:50 до 23:50. Квалифицированные инвесторы могут как покупать, так и продавать активы, тогда как неквалифицированные – только реализовывать имеющиеся ценные бумаги. Для участия в торгах брокерам не требуется дополнительное подключение к системе.