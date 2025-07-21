Мосбиржа расширила список иностранных акций на внебиржевых торгах

Платформа для внебиржевых операций с акциями через центрального контрагента была запущена в апреле 2023 г. Торговый день длится с 6:50 до 23:50. Квалифицированные инвесторы могут как покупать, так и продавать активы, тогда как неквалифицированные – только реализовывать имеющиеся ценные бумаги. Для участия в торгах брокерам не требуется дополнительное подключение к системе.