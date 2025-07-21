Работа выпущенных Россельхозбанком карт UnionPay ограничена в Евросоюзе

Отмечается, что популярность карт UnionPay выросла в 2024 г. в заграничных поездках россиян. В течение предыдущего года российские туристы потратили с помощью этих карт порядка 67 млрд руб. и совершили 4,1 млн операций, что в 1,5 больше, чем в 2023 г. Россияне также провели 609 000 операций по снятию наличных на сумму 19 млрд руб.