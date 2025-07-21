Работа выпущенных Россельхозбанком карт UnionPay ограничена в Евросоюзе
Работа карт UnionPay, выпущенных Россельхозбанком, ограничена на территории Евросоюза, сообщил «Ведомостям» представитель банка. При этом в 150 странах мира карты продолжают обслуживаться в штатном режиме.
Отмечается, что популярность карт UnionPay выросла в 2024 г. в заграничных поездках россиян. В течение предыдущего года российские туристы потратили с помощью этих карт порядка 67 млрд руб. и совершили 4,1 млн операций, что в 1,5 больше, чем в 2023 г. Россияне также провели 609 000 операций по снятию наличных на сумму 19 млрд руб.
В 2024 г. Таиланд, ОАЭ, Турция, Китай и Индонезия также вошли в пятерку стран по числу операций с картами UnionPay.
В марте представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что ЕС не будет отменять ограничения в отношении Россельхозбанка в случае, если Россия и Украина договорятся о прекращении огня. Она уточнила, что санкции останутся в силе до полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины.