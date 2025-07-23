Ведомости&

Банк России повысил курсы доллара и евро на 24 июля
Банк России повысил курс доллара на 0,36 руб. до 78,45 руб. на 24 июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро поднялся на 0,01 руб. до 91,79 руб. Юань также подорожал – на 0,08 руб. до 10,96 руб.
В декабре 2024 г. ЦБ объявил о переходе на формирование официальных валютных курсов с использованием данных как биржевого, так и внебиржевого рынков. Ситуация изменилась после санкций США против инфраструктуры российского финансового рынка, что привело к остановке торгов ключевыми валютами на Мосбирже.
В январе 2025 г. курс доллара к рублю начал устойчивое снижение (10 января – 102,2 руб.). К концу мая американская валюта подешевела на 3,6%, достигнув минимального значения с мая 2023 г. Согласно апрельскому опросу аналитиков, проведенному Банком России, среднегодовой курс доллара в 2025 г. может составить 95,2 руб.