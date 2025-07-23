Ведомости&

В декабре 2024 г. ЦБ объявил о переходе на формирование официальных валютных курсов с использованием данных как биржевого, так и внебиржевого рынков. Ситуация изменилась после санкций США против инфраструктуры российского финансового рынка, что привело к остановке торгов ключевыми валютами на Мосбирже.