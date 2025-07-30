ЦБ вернул официальный курс доллара ниже 82 рублей
Банк России снизил официальный курс доллара на 31 июля до 81,83 руб. – это на 0,39 руб. меньше предыдущего значения, следует из данных регулятора.
Курс евро практически не изменился, опустившись на 0,05 руб. – до 94,95 руб. Юань подешевел на 0,06 руб. – до 11,37 руб.
29 июня доллар превысил отметку 82 руб. впервые с апреля – тогда Центробанк резко повысил его курс сразу на 2,6 руб. Основной причиной ослабления рубля аналитики называли ожидания более быстрого смягчения денежно-кредитной политики. Об этом, в частности, заявил главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. С ним солидарны эксперты «Альфа-капитала», «Финама», «Синары», Freedom Finance Global и «ВТБ мои инвестиции».
Кузьмин пояснял, что два ключевых фактора поддержки рубля – это высокие реальные процентные ставки и значительные объемы валютных интервенций со стороны ЦБ. Однако рубль начал терять позиции именно в момент, когда усилились ожидания ускоренного смягчения ДКП.