ЦБ вернул официальный курс доллара ниже 82 рублей

29 июня доллар превысил отметку 82 руб. впервые с апреля – тогда Центробанк резко повысил его курс сразу на 2,6 руб. Основной причиной ослабления рубля аналитики называли ожидания более быстрого смягчения денежно-кредитной политики. Об этом, в частности, заявил главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. С ним солидарны эксперты «Альфа-капитала», «Финама», «Синары», Freedom Finance Global и «ВТБ мои инвестиции».