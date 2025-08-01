Путин подписал закон об увеличении лимита страховки по безотзывным вкладам
Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, который увеличивает максимальный размер страхового возмещения для безотзывных вкладов с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Новые правила касаются банковских вкладов физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
Проект закона был разработан Минфином и одобрен в апреле. Тогда авторы инициативы поясняли, что это позволит привлечь граждан к долгосрочным вложениям. По данным ведомства, страховые выплаты по безотзывным вкладам будут происходить отдельно и не будут объединяться с компенсациями по стандартным банковским депозитам. Это означает, что клиенты смогут рассчитывать на два независимых лимита страхового возмещения: 1,4 млн руб. – для обычных вкладов, 2,8 млн руб. – для безотзывных вкладов на срок более трех лет.