Путин подписал закон об увеличении лимита страховки по безотзывным вкладам

Проект закона был разработан Минфином и одобрен в апреле. Тогда авторы инициативы поясняли, что это позволит привлечь граждан к долгосрочным вложениям. По данным ведомства, страховые выплаты по безотзывным вкладам будут происходить отдельно и не будут объединяться с компенсациями по стандартным банковским депозитам. Это означает, что клиенты смогут рассчитывать на два независимых лимита страхового возмещения: 1,4 млн руб. – для обычных вкладов, 2,8 млн руб. – для безотзывных вкладов на срок более трех лет.