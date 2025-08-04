Банки приостановили снижение ставок по вкладам впервые почти за 3 месяца
Финансовый маркетплейс «Финуслуги» за период с 1 по 4 августа не зафиксировал снижения средних ставок по вкладам в банках – это произошло впервые с середины мая 2025 г., когда у банков тоже был небольшой перерыв, следует из данных платформы.
Средняя ставка по вкладам на три месяца на 4 августа была 16,21% годовых, на шесть месяцев – 15,34%, на год – 14,4%. Текущий уровень средних ставок ниже уровня ключевой (18%) на 1,79–3,6 п. п.
Индекс «Финуслуг» охватывает депозитные предложения в топ-20 банков по объему привлеченных средств от населения. В расчете учитываются вклады на сумму 100 000 руб. без специальных условий, сроком на 3, 6 и 12 месяцев.
За июль средние ставки снизились более чем на два процентных пункта: 2,07–2,23 п. п., а с момента заседания Банка России 25 июля (по состоянию на 4 августа день) – на 1,08–1,17 п. п.
Банки начали цикл снижения ставок по вкладам с декабря 2024 г., когда они превышали 22%. Но самое массовое снижение доходностей произошло после заседания ЦБ 6 июня, когда ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%. Больше всего за июнь снизилась доходность годовых вкладов: средняя ставка по ним в топ-20 банков упала на 1,51 п. п. до 17,07%. По депозитам на шесть месяцев доходность снизилась на 1,31 п. п., составив 17,96%, на три месяца – на 0,95 п. п. до 18,66%.
Несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки, депозитные продукты продолжат представлять интерес для вкладчиков в течение продолжительного периода времени, говорила 25 июля председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. По ее словам, ключевая ставка будет снижаться постепенно, следуя за замедлением темпов инфляции. В результате доходность по банковским вкладам, как ожидается, будет превышать уровень инфляции, что позволит защитить сбережения населения от инфляционного обесценивания.
Согласно базовому прогнозу ЦБ, в 2025 г. ключевая ставка будет в пределах 18,8–19,6% годовых, а в 2026 г. снизится до 12–13% годовых. По оценкам аналитиков Совкомбанка, ставка может к концу года опуститься до 14%. Как следствие, ставки по депозитам могут упасть до 12–13%.