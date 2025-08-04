Банки приостановили снижение ставок по вкладам впервые почти за 3 месяца

Банки начали цикл снижения ставок по вкладам с декабря 2024 г., когда они превышали 22%. Но самое массовое снижение доходностей произошло после заседания ЦБ 6 июня, когда ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%. Больше всего за июнь снизилась доходность годовых вкладов: средняя ставка по ним в топ-20 банков упала на 1,51 п. п. до 17,07%. По депозитам на шесть месяцев доходность снизилась на 1,31 п. п., составив 17,96%, на три месяца – на 0,95 п. п. до 18,66%.