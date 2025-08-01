ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась до 16,44% годовых
Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках снизилась в третьей декаде июля до 16,44% годовых. Об этом сообщил Банк России.
Показатель опустился на 0,78 п. п. по сравнению с предыдущей декадой и впервые с июля 2024 г. оказался ниже 17%. В первой декаде июля средняя ставка составляла 17,91%, во второй – 17,22%.
25 июля Центробанк понизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Регулятор заявлял, что дальнейшие решения будут зависеть от снижения инфляции и изменения инфляционных ожиданий.