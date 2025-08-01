ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась до 16,44% годовых

31 июля в ВТБ сообщили, что ожидают еще несколько снижений ключевой ставки до конца 2025 г. Как сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов, обновленный прогноз предполагает средний уровень ключевой ставки в 2025 г. на уровне 19,1%. В феврале банк ожидал ее на уровне 21%.