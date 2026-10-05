Банки получили право брать комиссию за обмен монет на купюры в банкоматах
Российские банки вправе устанавливать комиссию за обмен монет на банкноты, а ее размер кредитные организации определяют самостоятельно. Об этом «РИА Новости» заявила директор по правовым вопросам «Сравни» Юлия Суворова.
По ее словам, размен денежных знаков является отдельной услугой, за которую законодательство не запрещает взимать плату. При этом Банк России регулярно проводит акцию «Монетная неделя», в рамках которой монеты можно обменять на банкноты без комиссии.
Еще один способ получить наличные без комиссии – сначала бесплатно зачислить монеты на собственный банковский счет, а затем снять необходимую сумму в банкомате. При обмене монет суммой свыше 15 000 руб. следует взять с собой паспорт, потому что банк обязан идентифицировать клиента, уточнила юрист.
Суворова отметила, что поврежденные монеты, в том числе с царапинами, потемнением, сколами, вмятинами, а также погнутые, сплющенные, оплавленные или травленые, сохраняют платежеспособность, если по ним можно однозначно определить номинал и принадлежность к монетам Центробанка.
По данным Банка России, прирост наличных денег в обращении в сентябре стал ниже на 14,5%, чем в августе. Объем налички вырос на 370,9 млрд руб. Среднемесячный показатель прироста за период февраль – сентябрь снизился до 419 млрд руб. Месяцем ранее показатель составлял 425,8 млрд руб. В августе прирост наличных денег в обращении составлял 434 млрд руб., а в июле – 643,4 млрд руб. Показатель сентября стал минимальным с марта этого года.
В конце августа в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ говорилось, что в России будет постепенно увеличиваться объем наличных денег в обращении в 2026–2029 гг. Доля наличных денег сейчас составляет около 15%, но в 2021 г. она была около 20%. Таким образом, считают в ЦБ, небольшой рост доли наличных в этому году «никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение».