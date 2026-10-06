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Главная / Экономика /

Россия почти втрое нарастила экспорт золота в Гонконг

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия в январе – августе 2026 г. увеличила поставки золота в Гонконг в физическом выражении в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., до 138,9 т. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные департамента переписи населения и статистики Гонконга.

Стоимость поставок за восемь месяцев выросла в четыре раза и достигла 154,83 млрд гонконгских долларов ($19,75 млрд).

В августе Гонконг импортировал из России 26,2 т золота. Это в 2,5 раза больше, чем в августе 2025 г., и на 9% превышает показатель июля 2026 г. Стоимость поставок за месяц составила 27,68 млрд гонконгских долларов ($3,53 млрд).

В первом полугодии 2026 г. производство необработанного и полуобработанного золота в России увеличилось на 4,2% год к году, свидетельствуют данные Росстата. Производство золотосодержащих концентратов за тот же период выросло на 6,5%.

В январе – июле Россия также увеличила экспорт палладия в Китай в 2,1 раза, а платины – в 3,8 раза. Поставки достигли 10,8 т и 3 т соответственно. В денежном выражении экспорт палладия вырос до $1,3 млрд, платины – до $202,8 млн.

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