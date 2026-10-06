Россия почти втрое нарастила экспорт золота в Гонконг

Россия в январе – августе 2026 г. увеличила поставки золота в Гонконг в физическом выражении в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., до 138,9 т. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные департамента переписи населения и статистики Гонконга.