Курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые с 10 сентября
Банк России поднял официальный курс доллара на 7 октября на 0,78 руб. до отметки 85,71 руб. Последний раз американская валюта стоила 85 руб. 10 сентября.
Евро подорожал до 96,03 руб. Регулятор повысил курс на 0,7 руб. Юань стал дороже на 0,15 руб. – до 12,8 руб.
Официальный курс доллара на 6 октября составляет 84,93 руб., евро – 95,33 руб., юаня – 12,65 руб.
5 октября стало известно, что Минфин России направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 12,7 млрд руб.
В сентябре Минфин снижал объем покупок валюты. С 7 сентября по 6 октября ведомство направило 55,6 млрд на приобретение золота и иностранной валюты (2,5 млрд руб. в день). Отклонение фактических нефтегазовых доходов от базового объема по итогам августа составило 45 млрд руб.