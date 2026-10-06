Курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые с 10 сентября

В сентябре Минфин снижал объем покупок валюты. С 7 сентября по 6 октября ведомство направило 55,6 млрд на приобретение золота и иностранной валюты (2,5 млрд руб. в день). Отклонение фактических нефтегазовых доходов от базового объема по итогам августа составило 45 млрд руб.