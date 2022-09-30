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Мосбиржа до конца года запустит фьючерсы на четыре иностранных индекса

Это может стать альтернативой иностранным бумагам для неопытных инвесторов
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Московская биржа планирует запустить фьючерс на немецкий индекс акций DAX, общеевропейский Euro Stoxx, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng, рассказал предправления площадки Юрий Денисов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов». Биржа рассчитывает начать торги всеми контрактами сразу до конца года, уточнил «Ведомостям» ее представитель, сейчас площадка обсуждает с участниками сроки запуска и спецификации инструментов.

Индекс DAX состоит из 40 крупнейших компаний страны, бумаги которых торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. В него входят автомобильные гиганты Volkswagen и Daimler, инвестиционно-страховая компания Allianz и производитель спортивной одежды Adidas. Euro Stoxx 600 представляет бумаги из 17 стран еврозоны, среди которых крупные, средние и малые компании, такие как British Petroleum, Unicredit, Nokia и Lufthansa. Nikkei 225 является индексом Токийской фондовой биржи и включает в себя крупнейшие компании страны, среди которых Toyota, Mitsubishi Electric, Sony и Panasonic. Hang Seng – индекс из 66 акций фондового рынка Гонконга. В него, например, входят Tencent, Alibaba, Meituan и Xiaomi, которые доступны для российского инвестора с лета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных