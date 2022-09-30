Мосбиржа до конца года запустит фьючерсы на четыре иностранных индекса

Индекс DAX состоит из 40 крупнейших компаний страны, бумаги которых торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. В него входят автомобильные гиганты Volkswagen и Daimler, инвестиционно-страховая компания Allianz и производитель спортивной одежды Adidas. Euro Stoxx 600 представляет бумаги из 17 стран еврозоны, среди которых крупные, средние и малые компании, такие как British Petroleum, Unicredit, Nokia и Lufthansa. Nikkei 225 является индексом Токийской фондовой биржи и включает в себя крупнейшие компании страны, среди которых Toyota, Mitsubishi Electric, Sony и Panasonic. Hang Seng – индекс из 66 акций фондового рынка Гонконга. В него, например, входят Tencent, Alibaba, Meituan и Xiaomi, которые доступны для российского инвестора с лета.