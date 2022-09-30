Мосбиржа до конца года запустит фьючерсы на четыре иностранных индекса

Мосбиржа до конца года запустит фьючерсы на четыре иностранных индексаЭто может стать альтернативой иностранным бумагам для неопытных инвесторов
Московская биржа планирует запустить фьючерс на немецкий индекс акций DAX, общеевропейский Euro Stoxx, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng, рассказал предправления площадки Юрий Денисов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов». Биржа рассчитывает начать торги всеми контрактами сразу до конца года, уточнил «Ведомостям» ее представитель, сейчас площадка обсуждает с участниками сроки запуска и спецификации инструментов.
Индекс DAX состоит из 40 крупнейших компаний страны, бумаги которых торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. В него входят автомобильные гиганты Volkswagen и Daimler, инвестиционно-страховая компания Allianz и производитель спортивной одежды Adidas. Euro Stoxx 600 представляет бумаги из 17 стран еврозоны, среди которых крупные, средние и малые компании, такие как British Petroleum, Unicredit, Nokia и Lufthansa. Nikkei 225 является индексом Токийской фондовой биржи и включает в себя крупнейшие компании страны, среди которых Toyota, Mitsubishi Electric, Sony и Panasonic. Hang Seng – индекс из 66 акций фондового рынка Гонконга. В него, например, входят Tencent, Alibaba, Meituan и Xiaomi, которые доступны для российского инвестора с лета.