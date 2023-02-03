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Какое будущее у акций «Северстали»

Рост цен на сталь и слабый рубль могут подбросить ее акции на 20–30%
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» опубликовала операционные результаты за IV квартал и весь 2022 год. В них компания рассказала, что столкнулась с серьезными вызовами, например с запретом на экспорт стали и сырья на европейские рынки, нарушением цепочек поставок и волатильностью рубля. В результате производство стали снизилось, а чугуна осталось на уровне 2021 г.

Первая реакция инвесторов на выход результатов «Северстали» была негативной: ее акции просели на 1%. Затем стоимость бумаги пошла вверх и завершила день ростом на 2,4%, непрерывно дорожая пятый день подряд. В итоге с 26 января по 2 февраля акции выросли на 14% до 999,6 руб. За 12 последних месяцев они потеряли более 36% стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных