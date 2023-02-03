Какое будущее у акций «Северстали»

Первая реакция инвесторов на выход результатов «Северстали» была негативной: ее акции просели на 1%. Затем стоимость бумаги пошла вверх и завершила день ростом на 2,4%, непрерывно дорожая пятый день подряд. В итоге с 26 января по 2 февраля акции выросли на 14% до 999,6 руб. За 12 последних месяцев они потеряли более 36% стоимости.