Гарнитура Vision Pro не удержала акции Apple от снижения

Инвесторов не впечатлила презентация Apple – 5 июня компания представила несколько новинок, среди которых гарнитура смешанной реальности Vision Pro, но по итогам торгов на NASDAQ акции корпорации потеряли 0,76% и продолжили снижение 6 июня. При этом перед стартом конференции стоимость бумаги достигала $184,89, превысив исторический внутридневной максимум в $182,94, достигнутый в январе 2022 г. С начала года котировки Apple выросли на 38%.