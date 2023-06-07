Гарнитура Vision Pro не удержала акции Apple от снижения

Гарнитура Vision Pro не удержала акции Apple от сниженияНо в 2025 году новый продукт может приносить около 6% всей выручки компании
Инвесторов не впечатлила презентация Apple – 5 июня компания представила несколько новинок, среди которых гарнитура смешанной реальности Vision Pro, но по итогам торгов на NASDAQ акции корпорации потеряли 0,76% и продолжили снижение 6 июня. При этом перед стартом конференции стоимость бумаги достигала $184,89, превысив исторический внутридневной максимум в $182,94, достигнутый в январе 2022 г. С начала года котировки Apple выросли на 38%.
Исторически, за исключением самой первой презентации iPhone, акции компании росли на ожиданиях и корректировались после официальной презентации, напоминает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. Руководитель направления анализа акций иностранных эмитентов инвестбанка «Синара» Сергей Вахрамеев также считает, что инвесторов не сильно разочаровала презентация от Apple: снижение бумаг на 0,76% – небольшая фиксация прибыли. Соотношение P/E (цена/прибыль), исходя из ожидаемой в 2023 г. прибыли, выше 30.