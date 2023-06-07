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Гарнитура Vision Pro не удержала акции Apple от снижения

Но в 2025 году новый продукт может приносить около 6% всей выручки компании
Инга Сангалова
Justin Sullivan / Getty Images / AFP

Инвесторов не впечатлила презентация Apple – 5 июня компания представила несколько новинок, среди которых гарнитура смешанной реальности Vision Pro, но по итогам торгов на NASDAQ акции корпорации потеряли 0,76% и продолжили снижение 6 июня. При этом перед стартом конференции стоимость бумаги достигала $184,89, превысив исторический внутридневной максимум в $182,94, достигнутый в январе 2022 г. С начала года котировки Apple выросли на 38%.

Исторически, за исключением самой первой презентации iPhone, акции компании росли на ожиданиях и корректировались после официальной презентации, напоминает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. Руководитель направления анализа акций иностранных эмитентов инвестбанка «Синара» Сергей Вахрамеев также считает, что инвесторов не сильно разочаровала презентация от Apple: снижение бумаг на 0,76% – небольшая фиксация прибыли. Соотношение P/E (цена/прибыль), исходя из ожидаемой в 2023 г. прибыли, выше 30.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных