Суд взыскал с «Россетей» почти 1,9 млрд руб. в пользу «дочки» «Транснефти»Энергокомпания отказалась добровольно погасить облигации после присоединения к ФСК ЕЭС
Девятый арбитражный апелляционный суд 18 июля взыскал в пользу управляющей компании (УК) «Транснефть инвест» 1,86 млрд руб. номинальной стоимости облигаций «Россетей», следует из картотеки. Эмитент должен также уплатить накопленный купонный доход, но его сумма не известна, так как в ближайшие два месяца у «Россетей» есть возможность опротестовать решение суда.
Право на досрочное погашение возникло у УК после реорганизации «Россетей» и присоединения к Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), которое завершилось 9 января. «Россети» отказались погашать бумаги иначе чем в судебном порядке.
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