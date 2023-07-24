Суд взыскал с «Россетей» почти 1,9 млрд руб. в пользу «дочки» «Транснефти»

Девятый арбитражный апелляционный суд 18 июля взыскал в пользу управляющей компании (УК) «Транснефть инвест» 1,86 млрд руб. номинальной стоимости облигаций «Россетей», следует из картотеки. Эмитент должен также уплатить накопленный купонный доход, но его сумма не известна, так как в ближайшие два месяца у «Россетей» есть возможность опротестовать решение суда.