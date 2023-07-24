Какие перспективы у акций Apple после появления аналога ChatGPT

Apple разрабатывает инструменты искусственного интеллекта (ИИ) и может составить конкуренцию OpenAI, Google и Microsoft, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Компания создала структуру Ajax для больших языковых моделей на основе ИИ (подобных ChatGPT и Google Bard) и тестирует чат-бот, который инженеры компании окрестили Apple GPT. Но у IT-гиганта пока нет стратегии выпуска технологии для потребителей.