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Какие перспективы у акций Apple после появления аналога ChatGPT

У компании есть серьезный потенциал в разработках, но это не значит таких же шансов для бумаг
Инга Сангалова
Dado Ruvic / Reuters

Apple разрабатывает инструменты искусственного интеллекта (ИИ) и может составить конкуренцию OpenAI, Google и Microsoft, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Компания создала структуру Ajax для больших языковых моделей на основе ИИ (подобных ChatGPT и Google Bard) и тестирует чат-бот, который инженеры компании окрестили Apple GPT. Но у IT-гиганта пока нет стратегии выпуска технологии для потребителей.

Реакция на новость была мгновенной: акции Apple 19 июля выросли на 2,3% и достигли исторического максимума в $198,23. Бумаги позже скорректировались, но закрыли сессию ростом на 0,7%. Цена по итогам торгов составила $195,10. С начала года бумаги выросли уже на 49,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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