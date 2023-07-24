Какие перспективы у акций Apple после появления аналога ChatGPT

Какие перспективы у акций Apple после появления аналога ChatGPTУ компании есть серьезный потенциал в разработках, но это не значит таких же шансов для бумаг
Apple разрабатывает инструменты искусственного интеллекта (ИИ) и может составить конкуренцию OpenAI, Google и Microsoft, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Компания создала структуру Ajax для больших языковых моделей на основе ИИ (подобных ChatGPT и Google Bard) и тестирует чат-бот, который инженеры компании окрестили Apple GPT. Но у IT-гиганта пока нет стратегии выпуска технологии для потребителей.
Реакция на новость была мгновенной: акции Apple 19 июля выросли на 2,3% и достигли исторического максимума в $198,23. Бумаги позже скорректировались, но закрыли сессию ростом на 0,7%. Цена по итогам торгов составила $195,10. С начала года бумаги выросли уже на 49,6%.
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