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Как фильм «Барби» повлияет на акции владельца бренда

Рост будет, но кратковременный, предупреждают аналитики
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Акции Mattel, владельца бренда Barbie, растут последний месяц на фоне активной маркетинговой кампании одноименного фильма, а с начала года они подорожали на 21%. 24 июля инвесторы начали скупать бумаги производителя кукол еще в премаркете, с открытием торговой сессии в Нью-Йорке рост усилился: к вечеру по Москве акции подорожали на 1,93% до $21,6.

Фильм «Барби» кинокомпании Warner Bros. стал сенсацией в прошедшие выходные: в прокате в Северной Америке (США и Канаде) он собрал $155 млн, что сделало его самым кассовым дебютом года, пишет CNN Business. На 70 зарубежных рынках прокат принес еще $182 млн, а глобальный сбор достиг $337 млн, приводит The Fly данные своей еженедельной сводки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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