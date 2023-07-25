Как фильм «Барби» повлияет на акции владельца бренда

Как фильм «Барби» повлияет на акции владельца брендаРост будет, но кратковременный, предупреждают аналитики
Акции Mattel, владельца бренда Barbie, растут последний месяц на фоне активной маркетинговой кампании одноименного фильма, а с начала года они подорожали на 21%. 24 июля инвесторы начали скупать бумаги производителя кукол еще в премаркете, с открытием торговой сессии в Нью-Йорке рост усилился: к вечеру по Москве акции подорожали на 1,93% до $21,6.
Фильм «Барби» кинокомпании Warner Bros. стал сенсацией в прошедшие выходные: в прокате в Северной Америке (США и Канаде) он собрал $155 млн, что сделало его самым кассовым дебютом года, пишет CNN Business. На 70 зарубежных рынках прокат принес еще $182 млн, а глобальный сбор достиг $337 млн, приводит The Fly данные своей еженедельной сводки.
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