Как фильм «Барби» повлияет на акции владельца бренда

Акции Mattel, владельца бренда Barbie, растут последний месяц на фоне активной маркетинговой кампании одноименного фильма, а с начала года они подорожали на 21%. 24 июля инвесторы начали скупать бумаги производителя кукол еще в премаркете, с открытием торговой сессии в Нью-Йорке рост усилился: к вечеру по Москве акции подорожали на 1,93% до $21,6.