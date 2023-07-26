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На какие акции «старой» экономики США делать ставки

Инвесторы надеются на смягчение риторики ФРС и отчетности компаний лучше ожиданий рынка
Инга Сангалова
Richard Drew / AP

Старейший из существующих американских рыночных индексов Dow Jones растет 11 сессий подряд: с 10 по 24 июля бенчмарк поднялся на 4,4% до 35 230,79 пункта. За месяц Dow Jones вырос на 5%, а с начала года – на 6,8%. Столь длинной серии повышения индекса не фиксировалось с февраля 2017 г. 25 июля рост продолжился.

В лидерах роста индекса оказались акции Goldman Sachs, которые за этот период подорожали на 13,9%, JPMorgan Chase (+9,5%), медицинского страховщика UnitedHealth (+10,2%), торговой сети строительных материалов Home Depot (+7,4%), производителя промышленного оборудования Caterpillar (+5,8%). Технологические гиганты, входящие в Dow Jones, – Microsoft (+2,3%), Apple (+1%), Cisco (+4%) и Intel (+5,6%) – отстали от лидеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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