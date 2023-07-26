На какие акции «старой» экономики США делать ставки

На какие акции «старой» экономики США делать ставкиИнвесторы надеются на смягчение риторики ФРС и отчетности компаний лучше ожиданий рынка
Старейший из существующих американских рыночных индексов Dow Jones растет 11 сессий подряд: с 10 по 24 июля бенчмарк поднялся на 4,4% до 35 230,79 пункта. За месяц Dow Jones вырос на 5%, а с начала года – на 6,8%. Столь длинной серии повышения индекса не фиксировалось с февраля 2017 г. 25 июля рост продолжился.
В лидерах роста индекса оказались акции Goldman Sachs, которые за этот период подорожали на 13,9%, JPMorgan Chase (+9,5%), медицинского страховщика UnitedHealth (+10,2%), торговой сети строительных материалов Home Depot (+7,4%), производителя промышленного оборудования Caterpillar (+5,8%). Технологические гиганты, входящие в Dow Jones, – Microsoft (+2,3%), Apple (+1%), Cisco (+4%) и Intel (+5,6%) – отстали от лидеров.
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