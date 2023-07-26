На какие акции «старой» экономики США делать ставки

Старейший из существующих американских рыночных индексов Dow Jones растет 11 сессий подряд: с 10 по 24 июля бенчмарк поднялся на 4,4% до 35 230,79 пункта. За месяц Dow Jones вырос на 5%, а с начала года – на 6,8%. Столь длинной серии повышения индекса не фиксировалось с февраля 2017 г. 25 июля рост продолжился.