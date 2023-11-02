Сбербанк обновил прогноз экономики и финансовых показателей

В депозитах и кредитах физлиц и юрлиц Сбербанк ждет роста лучше сектора, несмотря на повышение ключевой ставки. Портфель кредитов населению вырастет по итогам года на 23-25%, тогда как у всего сектора – на 19-21%, депозитов – на 21-23% против 18-20% у рынка в целом. За девять месяцев оба показателя в банке выросли на 22,1% (15,2 трлн руб.) и 15,7% (21,4 трлн руб.) соответственно.