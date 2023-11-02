Сбербанк обновил прогноз экономики и финансовых показателей

Сбербанк обновил прогноз экономики и финансовых показателейБанк улучшил ожидания роста кредитного портфеля, маржи и ВВП
Сбербанк дал новый макроэкономический и финансовый прогноз на конец 2023 г., следует из презентации банка с результатами за девять месяцев по МСФО. В этот период госбанк заработал рекордные 1,15 трлн руб. чистой прибыли с рентабельностью капитала 26,2%. Результаты за отчетный период прошлого года не раскрываются.
«Сбер» улучшил ожидания чистой процентной маржи по итогам года – средний показатель составит более 5,8% против более 5,5% в августовской оценке. За январь – сентябрь маржа составила 5,9%. Также банк прогнозирует стоимость риска на уровне около 1% (0,9% за девять месяцев), тогда как в августе давал диапазон 1-1,3%. Повысил Сбербанк и ожидания рентабельности капитала по итогам года – более 24% против 22%.
Банк незначительно ухудшил ожидания достаточности базового капитала группы до более 13% против 14%. Прогноз роста чистых комиссионных доходов не изменился и остается на уровне более 12%.
В депозитах и кредитах физлиц и юрлиц Сбербанк ждет роста лучше сектора, несмотря на повышение ключевой ставки. Портфель кредитов населению вырастет по итогам года на 23-25%, тогда как у всего сектора – на 19-21%, депозитов – на 21-23% против 18-20% у рынка в целом. За девять месяцев оба показателя в банке выросли на 22,1% (15,2 трлн руб.) и 15,7% (21,4 трлн руб.) соответственно.
Кредитование компаний прибавит в «Сбере» в этом году 20-22%, в секторе в целом – 17-19%, следует из прогноза. В привлечении средств юрлиц банк будет расти в соответствии с сектором – 18-20%. За девять месяцев кредиты компаниям в «Сбере» выросли на 22% (22,7 трлн руб.), депозиты – на 18,1% (13,4 трлн руб.).
В макроэкономическом прогнозе Сбербанк улучшил ожидания темпа роста ВВП до 2,2% по итогам года против оценки 1,8% в августе. Для сравнения: ЦБ ждет роста ВВП в 2022 г. На 2,2-2,7%.
Прогноз инфляции «Сбер» повысил до 7% против прежних 5-6% – у Банка России оценка 7–7,5%. Также Сбербанк ожидает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на высоком уровне 15% до конца 2023 г., сказал в ходе телеконференции и. о. руководителя блока «Финансы» Тарас Скворцов, пишет «Прайм». На прошлой неделе Банк России повысил ставку сразу на 2 п. п. до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая 2022 г.
Неделей ранее по МСФО отчитался ВТБ – за девять месяцев банк заработал 375,9 млрд руб. и улучшил прогноз финансового результата до «выше 420 млрд руб.», говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Госбанк также улучшил прогноз кредитования из-за «кредитно-потребительской лихорадки III квартала»: в 2023 г. он ждет роста кредитования юрлиц на уровне «больше 17%» (ранее было 12%), у населения – более 20% (15%).