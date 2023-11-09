Глобальные инвесторы возвращаются в китайские акции

Глобальные инвесторы возвращаются в китайские акцииНо о развороте рынка пока говорить рано, предупреждают аналитики
Иностранные фонды постепенно возвращаются на фондовый рынок Китая: с 1 по 3 ноября они вложили 15 млрд юаней ($2,1 млрд), что стало самым длительным периодом чистых покупок фондов с начала августа, пишет Bloomberg. Индекс голубых фишек Шанхайской и Шеньчженьской фондовых бирж материкового Китая CSI 300 к закрытию рынка 8 ноября поднялся с октябрьских минимумов на 3,9%, гонконгский Hang Seng – на 3,4%. Но с начала года оба бенчмарка все еще в значительном минусе – 6,7 и 11,2% соответственно.
Рынок Китая снижается с февраля этого года. С пиков конца января Hang Seng упал на 20,3%, а CSI 30 – на 14%. В немалой степени этому способствовали глобальные инвесторы: за три последних месяца отток иностранного капитала с фондового рынка Китая составил рекордные 172 млрд юаней ($23,4 млрд), сообщает Bloomberg. В октябре зарубежные фонды избавились от акций материкового Китая на сумму 44,8 млрд юаней ($6,1 млрд). И это несмотря на усиление поддержки рынка со стороны властей в виде покупок акций банков и паев биржевых фондов в суверенный фонд.