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Глобальные инвесторы возвращаются в китайские акции

Но о развороте рынка пока говорить рано, предупреждают аналитики
Инга Сангалова
Getty Images

Иностранные фонды постепенно возвращаются на фондовый рынок Китая: с 1 по 3 ноября они вложили 15 млрд юаней ($2,1 млрд), что стало самым длительным периодом чистых покупок фондов с начала августа, пишет Bloomberg. Индекс голубых фишек Шанхайской и Шеньчженьской фондовых бирж материкового Китая CSI 300 к закрытию рынка 8 ноября поднялся с октябрьских минимумов на 3,9%, гонконгский Hang Seng – на 3,4%. Но с начала года оба бенчмарка все еще в значительном минусе – 6,7 и 11,2% соответственно.

Рынок Китая снижается с февраля этого года. С пиков конца января Hang Seng упал на 20,3%, а CSI 30 – на 14%. В немалой степени этому способствовали глобальные инвесторы: за три последних месяца отток иностранного капитала с фондового рынка Китая составил рекордные 172 млрд юаней ($23,4 млрд), сообщает Bloomberg. В октябре зарубежные фонды избавились от акций материкового Китая на сумму 44,8 млрд юаней ($6,1 млрд). И это несмотря на усиление поддержки рынка со стороны властей в виде покупок акций банков и паев биржевых фондов в суверенный фонд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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