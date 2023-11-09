Глобальные инвесторы возвращаются в китайские акции

Рынок Китая снижается с февраля этого года. С пиков конца января Hang Seng упал на 20,3%, а CSI 30 – на 14%. В немалой степени этому способствовали глобальные инвесторы: за три последних месяца отток иностранного капитала с фондового рынка Китая составил рекордные 172 млрд юаней ($23,4 млрд), сообщает Bloomberg. В октябре зарубежные фонды избавились от акций материкового Китая на сумму 44,8 млрд юаней ($6,1 млрд). И это несмотря на усиление поддержки рынка со стороны властей в виде покупок акций банков и паев биржевых фондов в суверенный фонд.