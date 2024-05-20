Влияние банков на аукционы ОФЗ грозит продолжением роста доходностей госдолга

Банки являются основными владельцами госдолга: по данным ЦБ, на конец 2023 г. их доля среди держателей ОФЗ составляет 59%, 12% приходится на нерезидентов, 10% – на НПФ, 7% – на другие финансовые организации, по 4% – на страховщиков и население, 2% – на инвестфонды, по 1% – на нефинансовые организации и госсектор.