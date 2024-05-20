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Влияние банков на аукционы ОФЗ грозит продолжением роста доходностей госдолга

В структуре держателей госбумаг они занимают почти 60%
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Сильное влияние банков на аукционы ОФЗ грозит продолжением роста доходностей госдолга, пишет аналитик Альфа-банка Мария Радченко в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Кредитные организации, активно покупающие бонды на аукционах Минфина, формируют базу для будущих доходов, в случае если ЦБ удастся справиться с инфляцией, что приведет к снижению ключевой ставки и вслед за ней – доходностей госбумаг, предполагает аналитик.

Банки являются основными владельцами госдолга: по данным ЦБ, на конец 2023 г. их доля среди держателей ОФЗ составляет 59%, 12% приходится на нерезидентов, 10% – на НПФ, 7% – на другие финансовые организации, по 4% – на страховщиков и население, 2% – на инвестфонды, по 1% – на нефинансовые организации и госсектор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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