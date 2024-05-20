Влияние банков на аукционы ОФЗ грозит продолжением роста доходностей госдолгаВ структуре держателей госбумаг они занимают почти 60%
Сильное влияние банков на аукционы ОФЗ грозит продолжением роста доходностей госдолга, пишет аналитик Альфа-банка Мария Радченко в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Кредитные организации, активно покупающие бонды на аукционах Минфина, формируют базу для будущих доходов, в случае если ЦБ удастся справиться с инфляцией, что приведет к снижению ключевой ставки и вслед за ней – доходностей госбумаг, предполагает аналитик.
Банки являются основными владельцами госдолга: по данным ЦБ, на конец 2023 г. их доля среди держателей ОФЗ составляет 59%, 12% приходится на нерезидентов, 10% – на НПФ, 7% – на другие финансовые организации, по 4% – на страховщиков и население, 2% – на инвестфонды, по 1% – на нефинансовые организации и госсектор.
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