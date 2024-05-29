Потенциал роста акций нефтяных компаний определится летом

Динамику в акциях нефтяных компаний на горизонте следующих 12 месяцев определят события, которые произойдут летом, предполагают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Это выплаты дивидендов, раскрытие финансовых результатов за первое полугодие, а также динамика курса нефти и возможные изменения в Налоговом кодексе, уточнили эксперты.