Инвесторы меняют иностранную валюты на российские активы

«БКС мир инвестиций», «ВТБ мои инвестиции» и «Цифра брокер» заметили тенденцию существенного снижения валютного кэша на брокерских счетах клиентов, сообщили «Ведомостям» в инвестдомах. По словам их представителей, инвесторы продают доллары, евро, юани, а также гонконгские доллары и перекладывают свои сбережения в российские активы.