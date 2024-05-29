Инвесторы меняют иностранную валюты на российские активы

Инвесторы меняют иностранную валюты на российские активыТакую тенденцию видят в БКС, ВТБ и «Цифра брокере»
«БКС мир инвестиций», «ВТБ мои инвестиции» и «Цифра брокер» заметили тенденцию существенного снижения валютного кэша на брокерских счетах клиентов, сообщили «Ведомостям» в инвестдомах. По словам их представителей, инвесторы продают доллары, евро, юани, а также гонконгские доллары и перекладывают свои сбережения в российские активы.
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