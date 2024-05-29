Из-за повышения налога на прибыль дивиденды нефтяных компаний могут сократиться

Повышение ставки несомненно негативно как для чистой прибыли, так и свободного потока и оценки акций, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. Он обращает внимание, что повышение в 2025 г. касается именно ставки на прибыль, уплачиваемой в федеральный бюджет, с 3% в 2024 г. до 8% в 2025 г., и вводится механизм федерального налогового вычета. Его параметры и условия применения пока не ясны, но фактическая налоговая ставка может вырасти меньше, чем на 5 п.п., рассуждает он. По словам аналитика, увидеть на практике новую эффективную ставку, если не последует комментариев от компаний и министерств, рынок сможет только в промежуточной отчетности компаний в 2025 г.