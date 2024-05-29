Из-за повышения налога на прибыль дивиденды нефтяных компаний могут сократиться

Из-за повышения налога на прибыль дивиденды нефтяных компаний могут сократитьсяАналитики планируют понизить потенциал ценных бумаг эмитентов на 5-7%
Опрошенные «Ведомостями» аналитики предполагают, что в случае повышения ставки налога на прибыль с 20 до 25% чистая прибыль нефтегазовых компаний снизится на 5-7%, а целевые цены акций сектора будут пересмотрены. Ведомство объявило о своих планах 28 мая, уточнив, что предложение не является окончательным и может быть дополнено некоторыми налоговыми вычетами на инвестиции.
В результате возможного нововведения чистая прибыль нефтегазовых компаний может снизиться на 5–7%, пишут аналитики SberCIB в своей аналитической записке. По их мнению, влияние будет зависеть от текущей эффективной налоговой ставки и доли прибыли, которая облагается налогом в иностранных юрисдикциях. Свободный денежный поток для акционеров, по мнению аналитиков, сократится на 5–14%. Они предупреждают, что рассчитанный эффект не учитывает возможные налоговые вычеты по капзатратам. Тем не менее, аналитики планируют снижать целевые цены на 5–7% из-за эффекта от повышения налогов.
Сильнее всего аналитики SberCIB планируют понизить целевые цены для «Роснефти», «Татнефти» и «Новатэка» – на 7%. Актуальные таргеты для компаний находятся на уровне 650 руб. с рейтингом «держать» (+13% от текущей цены), 880 руб. – «покупать» (+24%), 1230 руб. – «держать» (+10%). Меньше всего, 5%, снижение коснется «Газпрома» и «Газпром нефти» – до 95 руб. с рейтингом «продавать» (-25%) и 840 руб. «держать» (+17%) соответственно. Таргеты акций «Лукойла» и «Транснефти» потеряют 6%. Они находятся на отметке 10 000 руб. (+30%) и 2000 руб. (+20%) соответственно с рейтингом «покупать».
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Анна Кокорева считает, что повышение ставки налога приведет к снижению чистой прибыли примерно на 6-6,5% и снижению дивидендных выплат на аналогичный процент. При этом эксперт указала, что формирование целевой цены акции компаний состоит из ряда компонентов и само по себе снижение чистой прибыли на 6% не должно привести к серьезным пересмотрам таргетов. Тем не менее цена акций может скорректироваться, но не сильно, резюмировала она.
Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова отметила, что Минфин уже не первый раз говорит о повышении ставки налога на прибыль с 20% до 25%. Эксперт предполагает, что чистая прибыль нефтегазовых компаний может сократиться на 6,3%. На такой же процент сократится объем дивидендов у тех компаний, которые на выплату направляют 50% от чистой прибыли, добавляет она. Это повлечет за собой и снижение целевых цен, уверена эксперт. Уменьшить негативные последствия из-за роста налоговой нагрузки может наращивание выручки при жестком контроле над операционными расходами, резюмировала Крылова.
Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что чистая прибыль компаний снизится чуть меньше, примерно на 6,2% относительно того уровня, который был бы до повышения. Соответственно влияние на денежный поток для акционеров в виде дивидендов также есть, добавляет эксперт: если в дивидендной политике была привязка выплат к чистой прибыли, то они пропорционально снизятся.
Повышение ставки несомненно негативно как для чистой прибыли, так и свободного потока и оценки акций, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. Он обращает внимание, что повышение в 2025 г. касается именно ставки на прибыль, уплачиваемой в федеральный бюджет, с 3% в 2024 г. до 8% в 2025 г., и вводится механизм федерального налогового вычета. Его параметры и условия применения пока не ясны, но фактическая налоговая ставка может вырасти меньше, чем на 5 п.п., рассуждает он. По словам аналитика, увидеть на практике новую эффективную ставку, если не последует комментариев от компаний и министерств, рынок сможет только в промежуточной отчетности компаний в 2025 г.