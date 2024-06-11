В ВТБ ожидают бума восточных инвестиций в следующем году

В ВТБ ожидают бума восточных инвестиций в следующем годуНо прежде надо показать зарубежным инвесторам ценность вложений в Россию, говорят эксперты
После бума отечественных инструментов привлечения финансирования в ВТБ ожидают в 2025 г. бума восточных инвестиций, сообщил «Ведомостям» член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук. Восточные инвесторы в целом осторожно относятся к зарубежным рынкам, но, несмотря на это, в ВТБ видят, что диалог идет, интерес присутствует, открываются окна возможностей. «Будем ждать бума и работать над дальнейшей настройкой инфраструктуры, созданием финансовых мостов, чтобы на наши долговые и акционерные рынки пришли восточные инвесторы и, если смотреть шире, инвесторы глобального Юга», – сказал Сергейчук.
Разветвленная международная сеть филиалов дает ВТБ возможность обеспечивать платежную расчетную инфраструктуру, хеджирование валютных и процентных рисков, что сейчас очень востребовано среди клиентов, говорит Сергейчук. С точки зрения международного присутствия ВТБ, несмотря на санкции, остается лидером среди отечественных банков, заметил топ-менеджер: у него есть филиалы в Китае, Индии, Грузии, Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии и дочерний банк во Вьетнаме.