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В ВТБ ожидают бума восточных инвестиций в следующем году

Но прежде надо показать зарубежным инвесторам ценность вложений в Россию, говорят эксперты
Артем Кульша
Восточные инвесторы осторожно относятся к зарубежным рынкам, но диалог идет, интерес присутствует, открываются окна возможностей, говорит член правления ВТБ Виталий Сергейчук/ Dreamstime / PhotoXPress

После бума отечественных инструментов привлечения финансирования в ВТБ ожидают в 2025 г. бума восточных инвестиций, сообщил «Ведомостям» член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук. Восточные инвесторы в целом осторожно относятся к зарубежным рынкам, но, несмотря на это, в ВТБ видят, что диалог идет, интерес присутствует, открываются окна возможностей. «Будем ждать бума и работать над дальнейшей настройкой инфраструктуры, созданием финансовых мостов, чтобы на наши долговые и акционерные рынки пришли восточные инвесторы и, если смотреть шире, инвесторы глобального Юга», – сказал Сергейчук.

Разветвленная международная сеть филиалов дает ВТБ возможность обеспечивать платежную расчетную инфраструктуру, хеджирование валютных и процентных рисков, что сейчас очень востребовано среди клиентов, говорит Сергейчук. С точки зрения международного присутствия ВТБ, несмотря на санкции, остается лидером среди отечественных банков, заметил топ-менеджер: у него есть филиалы в Китае, Индии, Грузии, Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии и дочерний банк во Вьетнаме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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