Инвесторы увидели дискриминацию ОФЗ в налоговых поправках

Инвесторы увидели дискриминацию ОФЗ в налоговых поправкахДело может быть в неудачной формулировке закона, говорят эксперты
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратила внимание на неоднозначные формулировки в поправках в Налоговый кодекс (58-ФЗ), которые уже подписаны президентом. Вступление новой редакции кодекса в силу может означать отмену льготы на долгосрочное владение (ЛДВ) ОФЗ, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальными, пишет председатель АВО Алексей Афонин в письме на имя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, замминистра финансов Ивана Чебескова и первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина. «Ведомости» ознакомились с письмом. Представитель АВО подтвердил его подлинность.
Президент подписал 58-ФЗ в марте этого года: с 1 января 2025 г. изменяется список бумаг, к которым может быть применен инвестиционный налоговый вычет в связи с владением более трех лет (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК). Действующая до конца этого года формулировка распространяет вычет на доход от реализации или погашения находившихся в собственности налогоплательщика минимум три года «ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке». В соответствии с новой редакцией под льготу станут подпадать обращающиеся на организованном рынке «ценные бумаги российских и иностранных организаций, место регистрации которых находится на территории государства – члена Евразийского экономического союза».