Инвесторы увидели дискриминацию ОФЗ в налоговых поправках

Президент подписал 58-ФЗ в марте этого года: с 1 января 2025 г. изменяется список бумаг, к которым может быть применен инвестиционный налоговый вычет в связи с владением более трех лет (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК). Действующая до конца этого года формулировка распространяет вычет на доход от реализации или погашения находившихся в собственности налогоплательщика минимум три года «ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке». В соответствии с новой редакцией под льготу станут подпадать обращающиеся на организованном рынке «ценные бумаги российских и иностранных организаций, место регистрации которых находится на территории государства – члена Евразийского экономического союза».