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Инвесторы увидели дискриминацию ОФЗ в налоговых поправках

Дело может быть в неудачной формулировке закона, говорят эксперты
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратила внимание на неоднозначные формулировки в поправках в Налоговый кодекс (58-ФЗ), которые уже подписаны президентом. Вступление новой редакции кодекса в силу может означать отмену льготы на долгосрочное владение (ЛДВ) ОФЗ, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальными, пишет председатель АВО Алексей Афонин в письме на имя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, замминистра финансов Ивана Чебескова и первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина. «Ведомости» ознакомились с письмом. Представитель АВО подтвердил его подлинность.

Президент подписал 58-ФЗ в марте этого года: с 1 января 2025 г. изменяется список бумаг, к которым может быть применен инвестиционный налоговый вычет в связи с владением более трех лет (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК). Действующая до конца этого года формулировка распространяет вычет на доход от реализации или погашения находившихся в собственности налогоплательщика минимум три года «ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке». В соответствии с новой редакцией под льготу станут подпадать обращающиеся на организованном рынке «ценные бумаги российских и иностранных организаций, место регистрации которых находится на территории государства – члена Евразийского экономического союза».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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