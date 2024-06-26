ЦБ высказался против размытия функционала на фондовом рынке

Регулятор констатировал следующее: реализация прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительна, сейчас на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, при этом выгоды прямого доступа для клиентов и всего финансового рынка неочевидны.