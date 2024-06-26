ЦБ высказался против размытия функционала на фондовом рынке

ЦБ высказался против размытия функционала на фондовом рынкеПрямой доступ клиентов к торгам затруднительно реализовать, а выгоды неочевидны
Банк России оформил в письменном виде дискуссию о планах Мосбиржи допускать инвесторов к торгам без участия посредников (дезинтермедиация), а также о возможности брокеров исполнять клиентские заявки без участия торговых площадок (интернализация и кросс-агентирование). Во вторник, 25 июня, ЦБ опубликовал соответствующий консультативный доклад.
Регулятор констатировал следующее: реализация прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительна, сейчас на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, при этом выгоды прямого доступа для клиентов и всего финансового рынка неочевидны.
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