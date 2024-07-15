Миноритарии просят учесть их интересы при рассмотрении сделок Globaltrans

Держатели депозитарных расписок железнодорожного оператора Globaltrans Investment опасаются, что могут быть лишены возможности реализации своих корпоративных прав, в том числе права на получение дивидендов. Обращения инвесторов об этом поступают в Ассоциацию владельцев облигаций (АВО). Объединение разделяет такие опасения, поэтому направило письмо на имя премьер-министра и председателя правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ Михаила Мишустина, а также председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. «Ведомости» ознакомились с письмом за подписью председателя АВО Алексея Афонина, представитель ассоциации подтвердил его подлинность.