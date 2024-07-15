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Миноритарии просят учесть их интересы при рассмотрении сделок Globaltrans

Эксперты говорят, что риски реальны
Артем Кульша
globaltrans.com

Держатели депозитарных расписок железнодорожного оператора Globaltrans Investment опасаются, что могут быть лишены возможности реализации своих корпоративных прав, в том числе права на получение дивидендов. Обращения инвесторов об этом поступают в Ассоциацию владельцев облигаций (АВО). Объединение разделяет такие опасения, поэтому направило письмо на имя премьер-министра и председателя правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ Михаила Мишустина, а также председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. «Ведомости» ознакомились с письмом за подписью председателя АВО Алексея Афонина, представитель ассоциации подтвердил его подлинность.

Ассоциация попросила Мишустина и Набиуллину в случае рассмотрения правкомиссией и ЦБ каких-либо сделок или операций, затрагивающих Globaltrans Investment и ее «дочек» в РФ, обеспечить соблюдение баланса интересов всех участников корпоративных правоотношений, в том числе розничных инвесторов, владеющих бумагами компании в российской инфраструктуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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