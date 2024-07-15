Миноритарии просят учесть их интересы при рассмотрении сделок Globaltrans

Миноритарии просят учесть их интересы при рассмотрении сделок GlobaltransЭксперты говорят, что риски реальны
Держатели депозитарных расписок железнодорожного оператора Globaltrans Investment опасаются, что могут быть лишены возможности реализации своих корпоративных прав, в том числе права на получение дивидендов. Обращения инвесторов об этом поступают в Ассоциацию владельцев облигаций (АВО). Объединение разделяет такие опасения, поэтому направило письмо на имя премьер-министра и председателя правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ Михаила Мишустина, а также председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. «Ведомости» ознакомились с письмом за подписью председателя АВО Алексея Афонина, представитель ассоциации подтвердил его подлинность.
Ассоциация попросила Мишустина и Набиуллину в случае рассмотрения правкомиссией и ЦБ каких-либо сделок или операций, затрагивающих Globaltrans Investment и ее «дочек» в РФ, обеспечить соблюдение баланса интересов всех участников корпоративных правоотношений, в том числе розничных инвесторов, владеющих бумагами компании в российской инфраструктуре.