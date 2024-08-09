Краудплатформа «Инвойскафе» планирует выпустить облигации и выйти на IPO

Краудплатформа «Инвойскафе» планирует выпустить облигации и выйти на IPOНо эксперты считают, что для инвестплатформ будет эффективнее идти на биржу через раунд pre-IPO
Инвестиционная платформа «Инвойскафе» (ООО «Новые финансовые технологии») планирует в 2024 г. выпустить облигации на сумму 100 млн руб. и провести IPO в 2025 г. В ходе сделки компания хочет привлечь от 900 млн до 1,5 млрд руб. и рассчитывает на оценку 3–5 млрд руб. Сделка пройдет в формате кэшаут, компания планирует разместить на бирже 10–15% капитала. Об этом «Ведомостям» рассказал президент инвестплатформы Геннадий Фофанов.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на масштабирование бизнеса, т. е. расширение команды, разработку новых продуктов и услуг, в том числе с использованием искусственного интеллекта, говорит Фофанов. Он не исключил возможность покупки других компаний.
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