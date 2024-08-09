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Краудплатформа «Инвойскафе» планирует выпустить облигации и выйти на IPO

Но эксперты считают, что для инвестплатформ будет эффективнее идти на биржу через раунд pre-IPO
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Инвестиционная платформа «Инвойскафе» (ООО «Новые финансовые технологии») планирует в 2024 г. выпустить облигации на сумму 100 млн руб. и провести IPO в 2025 г. В ходе сделки компания хочет привлечь от 900 млн до 1,5 млрд руб. и рассчитывает на оценку 3–5 млрд руб. Сделка пройдет в формате кэшаут, компания планирует разместить на бирже 10–15% капитала. Об этом «Ведомостям» рассказал президент инвестплатформы Геннадий Фофанов.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на масштабирование бизнеса, т. е. расширение команды, разработку новых продуктов и услуг, в том числе с использованием искусственного интеллекта, говорит Фофанов. Он не исключил возможность покупки других компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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