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Аналитики ждут роста цены фьючерса на золото к концу года до $2700–2800

Спрос на драгметалл подогревает снижение ставки ФРС и покупки мировых центробанков
Софья Ермакова
SEBASTIAN DERUNGS / AFP

Цена декабрьского золотого фьючерса на бирже Comex шестой день подряд обновляла исторический максимум и 25 сентября торговалась выше $2694,75 за тройскую унцию. Всего с начала года цена дериватива на драгметалл выросла на 28,8%.

ЦБ России на 25 сентября установил цену за грамм золота на уровне 7851,94 руб. Она выросла за неполные девять месяцев на 31%. Акции российских золотодобытчиков в этом году также показывают позитивную динамику. Бумаги «Южуралзолота» с начала года выросли на 17,4% до 0,7501 руб. за штуку, «Полюса» – на 28% до 13 671,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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