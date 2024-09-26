Аналитики ждут роста цены фьючерса на золото к концу года до $2700–2800

Аналитики ждут роста цены фьючерса на золото к концу года до $2700–2800Спрос на драгметалл подогревает снижение ставки ФРС и покупки мировых центробанков
Цена декабрьского золотого фьючерса на бирже Comex шестой день подряд обновляла исторический максимум и 25 сентября торговалась выше $2694,75 за тройскую унцию. Всего с начала года цена дериватива на драгметалл выросла на 28,8%.
ЦБ России на 25 сентября установил цену за грамм золота на уровне 7851,94 руб. Она выросла за неполные девять месяцев на 31%. Акции российских золотодобытчиков в этом году также показывают позитивную динамику. Бумаги «Южуралзолота» с начала года выросли на 17,4% до 0,7501 руб. за штуку, «Полюса» – на 28% до 13 671,5 руб.
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