Аналитики ждут роста цены фьючерса на золото к концу года до $2700–2800

ЦБ России на 25 сентября установил цену за грамм золота на уровне 7851,94 руб. Она выросла за неполные девять месяцев на 31%. Акции российских золотодобытчиков в этом году также показывают позитивную динамику. Бумаги «Южуралзолота» с начала года выросли на 17,4% до 0,7501 руб. за штуку, «Полюса» – на 28% до 13 671,5 руб.