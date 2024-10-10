Власти прикрыли лазейку с использованием российских акций на счетах «С»Теперь невозможно будет совершать с ними сделки на торгах – учетом спецсчетов займутся регистраторы
Владимир Путин 2 октября подписал указ № 840 «О временном порядке учета ценных бумаг», который устанавливает новый порядок учета ценных бумаг на специальных счетах типа «С». Основное нововведение следует из решения совета директоров Банка России, последовавшего за президентским указом, – теперь открывать лицевые счета типа «С» для депозитариев, которые учитывают права иностранцев на акции российских компаний, и проводить с ними операции будут регистраторы, ведущие соответствующий реестр ценных бумаг. Согласно указу президента, временный порядок будет действовать до конца 2025 г.
Регистратор должен будет на основании полученного от центрального депозитария (НРД) сводного реестра открыть указанным в нем депозитариям лицевые счета типа «С». Причем в течение двух дней и без взимания платы. Также по распоряжению НРД регистратор будет списывать и зачислять акции по этим счетам и незамедлительно отчитываться об этом перед центральным депозитарием. Лицевые счета депозитариям будет открывать тот регистратор, который сейчас ведет соответствующий реестр владельцев ценных бумаг.