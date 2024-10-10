Власти прикрыли лазейку с использованием российских акций на счетах «С»

Регистратор должен будет на основании полученного от центрального депозитария (НРД) сводного реестра открыть указанным в нем депозитариям лицевые счета типа «С». Причем в течение двух дней и без взимания платы. Также по распоряжению НРД регистратор будет списывать и зачислять акции по этим счетам и незамедлительно отчитываться об этом перед центральным депозитарием. Лицевые счета депозитариям будет открывать тот регистратор, который сейчас ведет соответствующий реестр владельцев ценных бумаг.