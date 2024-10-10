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Власти прикрыли лазейку с использованием российских акций на счетах «С»

Теперь невозможно будет совершать с ними сделки на торгах – учетом спецсчетов займутся регистраторы
Мария Викулова
Екатерина Литова
ЦБ ограничил проведение отдельных видов операций по счетам депо типа «С» для пресечения недобросовестных практик/ Максим Стулов / Ведомости

Владимир Путин 2 октября подписал указ № 840 «О временном порядке учета ценных бумаг», который устанавливает новый порядок учета ценных бумаг на специальных счетах типа «С». Основное нововведение следует из решения совета директоров Банка России, последовавшего за президентским указом, – теперь открывать лицевые счета типа «С» для депозитариев, которые учитывают права иностранцев на акции российских компаний, и проводить с ними операции будут регистраторы, ведущие соответствующий реестр ценных бумаг. Согласно указу президента, временный порядок будет действовать до конца 2025 г.

Регистратор должен будет на основании полученного от центрального депозитария (НРД) сводного реестра открыть указанным в нем депозитариям лицевые счета типа «С». Причем в течение двух дней и без взимания платы. Также по распоряжению НРД регистратор будет списывать и зачислять акции по этим счетам и незамедлительно отчитываться об этом перед центральным депозитарием. Лицевые счета депозитариям будет открывать тот регистратор, который сейчас ведет соответствующий реестр владельцев ценных бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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