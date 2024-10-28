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Чего ждать инвесторам после роста ключевой ставки до 21%

Из-за жесткого сигнала ЦБ рынок потерял надежду на скорое восстановление котировок
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости

Индекс Мосбиржи 25 октября отреагировал умеренным снижением на решение ЦБ повысить ключевую ставку до беспрецедентного уровня в 21%. К закрытию торгов бенчмарк потерял 2,1% и закрылся на 2660,4 пункта. Российские инвесторы были готовы к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) и уже заложили его в котировки, считают эксперты. А вот рост прогнозного диапазона регулятора по ставке на 2024–2025 гг. оказался неожиданностью и, скорее всего, заставит рынок пересмотреть ожидания и целевые цены по акциям.

Индекс RBGI, отражающий динамику цен на корзину из наиболее ликвидных гособлигаций, в пятницу снижался седьмую сессию подряд и к закрытию потерял 0,77%, достигнув 98,4 п. Бенчмарк оказался ниже 99 п. впервые с декабря 2014 г. Доллар подешевел на 7 коп. до 96,66 руб., евро подорожал на 30 коп. до 104,8 руб., следует из официальных оценок Банка России на основе данных внебиржевого рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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