Чего ждать инвесторам после роста ключевой ставки до 21%

Индекс Мосбиржи 25 октября отреагировал умеренным снижением на решение ЦБ повысить ключевую ставку до беспрецедентного уровня в 21%. К закрытию торгов бенчмарк потерял 2,1% и закрылся на 2660,4 пункта. Российские инвесторы были готовы к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) и уже заложили его в котировки, считают эксперты. А вот рост прогнозного диапазона регулятора по ставке на 2024–2025 гг. оказался неожиданностью и, скорее всего, заставит рынок пересмотреть ожидания и целевые цены по акциям.