Чего ждать инвесторам после роста ключевой ставки до 21%Из-за жесткого сигнала ЦБ рынок потерял надежду на скорое восстановление котировок
Индекс Мосбиржи 25 октября отреагировал умеренным снижением на решение ЦБ повысить ключевую ставку до беспрецедентного уровня в 21%. К закрытию торгов бенчмарк потерял 2,1% и закрылся на 2660,4 пункта. Российские инвесторы были готовы к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) и уже заложили его в котировки, считают эксперты. А вот рост прогнозного диапазона регулятора по ставке на 2024–2025 гг. оказался неожиданностью и, скорее всего, заставит рынок пересмотреть ожидания и целевые цены по акциям.
Индекс RBGI, отражающий динамику цен на корзину из наиболее ликвидных гособлигаций, в пятницу снижался седьмую сессию подряд и к закрытию потерял 0,77%, достигнув 98,4 п. Бенчмарк оказался ниже 99 п. впервые с декабря 2014 г. Доллар подешевел на 7 коп. до 96,66 руб., евро подорожал на 30 коп. до 104,8 руб., следует из официальных оценок Банка России на основе данных внебиржевого рынка.