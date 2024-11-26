Аналитики верят в рост акций Мосбиржи на 30–67%Площадка выигрывает от высоких ставок, но при их снижении прибыль может пострадать
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в III квартале достигла 23 млрд руб., показав рост год к году на 61,3%, следует из опубликованных компанией результатов. За девять месяцев площадка заработала 61,9 млрд руб. (+52%). Скорректированная EBITDA составила за июль – сентябрь 30 млрд руб. (+55%), а ее рентабельность оказалась на уровне 75% (-0,7 п. п.).
Финансовые результаты оказались выше консенсус-прогноза «Интерфакса». Опрошенные аналитики ожидали квартальную чистую прибыль на уровне 22,3 млрд руб., а EBITDA – 28,7 млрд руб. (факт – 29,5 млрд руб.).
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам