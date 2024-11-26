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Аналитики верят в рост акций Мосбиржи на 30–67%

Площадка выигрывает от высоких ставок, но при их снижении прибыль может пострадать
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в III квартале достигла 23 млрд руб., показав рост год к году на 61,3%, следует из опубликованных компанией результатов. За девять месяцев площадка заработала 61,9 млрд руб. (+52%). Скорректированная EBITDA составила за июль – сентябрь 30 млрд руб. (+55%), а ее рентабельность оказалась на уровне 75% (-0,7 п. п.).

Финансовые результаты оказались выше консенсус-прогноза «Интерфакса». Опрошенные аналитики ожидали квартальную чистую прибыль на уровне 22,3 млрд руб., а EBITDA – 28,7 млрд руб. (факт – 29,5 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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