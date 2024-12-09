«Цифра брокер» прорабатывает размещение бондов узбекской компании в России

«Цифра брокер» прорабатывает размещение бондов узбекской компании в РоссииРоссийский фондовый рынок может стать интересен иностранцам в случае снижения ключевой ставки
«Цифра брокер» прорабатывает возможность размещения облигаций компании из Узбекистана на российском фондовом рынке. Об этом рассказал 6 декабря директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании Роман Соколов на прошедшем в Санкт-Петербурге Российском облигационном конгрессе. Название эмитента и отрасль, в которой он работает, Соколов не раскрыл.
Долговые рынки таких дружественных стран, как Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан, кратно меньше российского по объемам, ликвидности и числу эмитентов. Поэтому создание дополнительных возможностей по привлечению средств для эмитентов из дружественных юрисдикций может стать одним из вариантов развития отечественного рынка, считает Соколов.
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