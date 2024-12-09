«Цифра брокер» прорабатывает размещение бондов узбекской компании в России

«Цифра брокер» прорабатывает возможность размещения облигаций компании из Узбекистана на российском фондовом рынке. Об этом рассказал 6 декабря директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании Роман Соколов на прошедшем в Санкт-Петербурге Российском облигационном конгрессе. Название эмитента и отрасль, в которой он работает, Соколов не раскрыл.