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Эксперты предупредили о риске оферты по облигациям «О’кей»

Это позволит инвесторам погасить бумаги по номинальной стоимости, которая зачастую выше рыночной
Артем Кульша
Ведомости
Ведомости

Держатели одного из выпусков облигаций компании «О’кей» могут получить право погасить их досрочно по номинальной стоимости в результате сделки по продаже сети гипермаркетов менеджменту ее головной люксембургской структурой O’key Group S.A. Об этом пишут эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Маргарита Яковлева и Екатерина Уракова в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Зачастую номинальная стоимость бондов выше рыночной.

Всего на Мосбирже обращается пять выпусков облигаций «О’кей» на 29,5 млрд руб., размещенных в 2019–2024 гг. Эмитент четырех из них – ООО «О’кей». Оферентом (гарантом) по ним выступает «дочка» O’key Group – АО «Доринда». Эмитентом еще одного выпуска (на 8,5 млрд руб.) стало SPV «О’кей финанс», оферентами – «Доринда» и ООО «О’кей». Конечным источником исполнения обязательств по всем выпускам являются средства, выделяемые из ООО «О’кей», предполагают в «Эйлере». По итогам торгов 13 января облигации «О’кей» торгуются по 71,3–96,9% от номинала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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