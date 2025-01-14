Эксперты предупредили о риске оферты по облигациям «О’кей»

Всего на Мосбирже обращается пять выпусков облигаций «О’кей» на 29,5 млрд руб., размещенных в 2019–2024 гг. Эмитент четырех из них – ООО «О’кей». Оферентом (гарантом) по ним выступает «дочка» O’key Group – АО «Доринда». Эмитентом еще одного выпуска (на 8,5 млрд руб.) стало SPV «О’кей финанс», оферентами – «Доринда» и ООО «О’кей». Конечным источником исполнения обязательств по всем выпускам являются средства, выделяемые из ООО «О’кей», предполагают в «Эйлере». По итогам торгов 13 января облигации «О’кей» торгуются по 71,3–96,9% от номинала.