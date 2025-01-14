Эксперты предупредили о риске оферты по облигациям «О’кей»Это позволит инвесторам погасить бумаги по номинальной стоимости, которая зачастую выше рыночной
Держатели одного из выпусков облигаций компании «О’кей» могут получить право погасить их досрочно по номинальной стоимости в результате сделки по продаже сети гипермаркетов менеджменту ее головной люксембургской структурой O’key Group S.A. Об этом пишут эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Маргарита Яковлева и Екатерина Уракова в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Зачастую номинальная стоимость бондов выше рыночной.
Всего на Мосбирже обращается пять выпусков облигаций «О’кей» на 29,5 млрд руб., размещенных в 2019–2024 гг. Эмитент четырех из них – ООО «О’кей». Оферентом (гарантом) по ним выступает «дочка» O’key Group – АО «Доринда». Эмитентом еще одного выпуска (на 8,5 млрд руб.) стало SPV «О’кей финанс», оферентами – «Доринда» и ООО «О’кей». Конечным источником исполнения обязательств по всем выпускам являются средства, выделяемые из ООО «О’кей», предполагают в «Эйлере». По итогам торгов 13 января облигации «О’кей» торгуются по 71,3–96,9% от номинала.