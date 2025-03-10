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Дружественные иностранцы инвестируют в Россию через ЗПИФы

Такие фонды дают конфиденциальность, важную инвесторам
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дружественные иностранцы инвестируют в России через закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФ), рассказали «Ведомостям» в семи управляющих и юридических компаниях. ЗПИФы сейчас наиболее массовый сегмент российского рынка паевых инвестфондов. По данным Банка России, с 2022 г. число закрытых фондов выросло в 1,8 раза до 2828 (по итогам 2024 г.). Информация о пайщиках и активах ЗПИФов публично не раскрывается – в этом их преимущество перед другими формами структурирования бизнеса в России, объясняют эксперты.

На развитии закрытых фондов в первую очередь сказалось введение зарубежных санкций, побудившее российских владельцев капиталов искать альтернативные инструменты уже в отечественной юрисдикции, констатирует управляющий директор по ЗПИФ УК ПСБ Елена Часовских. Закрытые фонды ответили на тот запрос и стали эффективным инструментом построения корпоративных структур и управления ими, реализации опционных программ, участниками сделок M&A, перечисляет она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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