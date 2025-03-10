Дружественные иностранцы инвестируют в Россию через ЗПИФы

Дружественные иностранцы инвестируют в России через закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФ), рассказали «Ведомостям» в семи управляющих и юридических компаниях. ЗПИФы сейчас наиболее массовый сегмент российского рынка паевых инвестфондов. По данным Банка России, с 2022 г. число закрытых фондов выросло в 1,8 раза до 2828 (по итогам 2024 г.). Информация о пайщиках и активах ЗПИФов публично не раскрывается – в этом их преимущество перед другими формами структурирования бизнеса в России, объясняют эксперты.