В России запустили первую платформу мотивации сотрудников через ЗПИФы

В России появилась платформа для мотивации сотрудников на основе закрытых паевых инвестфондов (ЗПИФ) – ее запустила управляющая компания (УК) «Современные фонды недвижимости», сообщил «Ведомостям» директор проектов УК Александр Храмешкин. Он называет ее первой подобной платформой на базе УК в стране. К ней уже подключились ряд мотивационных программ на несколько тысяч участников, отметили в УК.