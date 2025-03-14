В России запустили первую платформу мотивации сотрудников через ЗПИФы

В России запустили первую платформу мотивации сотрудников через ЗПИФыЭто сделала управляющая компания «Современные фонды недвижимости»
В России появилась платформа для мотивации сотрудников на основе закрытых паевых инвестфондов (ЗПИФ) – ее запустила управляющая компания (УК) «Современные фонды недвижимости», сообщил «Ведомостям» директор проектов УК Александр Храмешкин. Он называет ее первой подобной платформой на базе УК в стране. К ней уже подключились ряд мотивационных программ на несколько тысяч участников, отметили в УК.
На платформе «Современных фондов недвижимости» создать свою долгосрочную программу мотивации сотрудников могут как компании, акции которых уже торгуются на бирже, так и те, которые вообще не выпускали акции, говорит Храмешкин.
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