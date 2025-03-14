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В России запустили первую платформу мотивации сотрудников через ЗПИФы

Это сделала управляющая компания «Современные фонды недвижимости»
Артем Кульша
Мария Викулова
Привлечение УК в качестве оператора программы мотивации не потребует дополнительной нагрузки на HR, бухгалтерию и казначейство работодателя, говорят в «Современных фондах недвижимости»
Привлечение УК в качестве оператора программы мотивации не потребует дополнительной нагрузки на HR, бухгалтерию и казначейство работодателя, говорят в «Современных фондах недвижимости» / Ведомости

В России появилась платформа для мотивации сотрудников на основе закрытых паевых инвестфондов (ЗПИФ) – ее запустила управляющая компания (УК) «Современные фонды недвижимости», сообщил «Ведомостям» директор проектов УК Александр Храмешкин. Он называет ее первой подобной платформой на базе УК в стране. К ней уже подключились ряд мотивационных программ на несколько тысяч участников, отметили в УК.

На платформе «Современных фондов недвижимости» создать свою долгосрочную программу мотивации сотрудников могут как компании, акции которых уже торгуются на бирже, так и те, которые вообще не выпускали акции, говорит Храмешкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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