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Динамика прибыли «Т-технологий» замедлится в 2025 году

Но и 40% роста выглядят оптимистично на фоне прогноза ЦБ, который ждет сокращения прибыли всего сектора
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Группа «Т-технологии», куда входят Т-банк, страховая компания, мобильный оператор, а также лайфстайл-сервисы, в 2024 г. заработала 122 млрд руб. чистой прибыли и нарастила ее на 51% относительно 2023 г., говорится в отчетности по МСФО. Рентабельность капитала (ROE) составила 32,5% против 33,5% годом ранее.

Акции «Т» в течение торгов 20 марта снижались на 0,16% вместе с индексом Мосбиржи, который ближе ко второй половине дня просел на 0,36%. Основную торговую сессию бумаги «Т» закрыли ростом на 0,14%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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