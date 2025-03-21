Динамика прибыли «Т-технологий» замедлится в 2025 году

Группа «Т-технологии», куда входят Т-банк, страховая компания, мобильный оператор, а также лайфстайл-сервисы, в 2024 г. заработала 122 млрд руб. чистой прибыли и нарастила ее на 51% относительно 2023 г., говорится в отчетности по МСФО. Рентабельность капитала (ROE) составила 32,5% против 33,5% годом ранее.